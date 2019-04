18.04.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



18.04.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Unter dem künftigen macOS 10.15 soll die Apple Watch eine wichtige Rolle spielen. Bisher kann die Uhr nur zum Anmelden am Mac verwendet werden, doch in Zukunft soll ihr eine wichtigere Funktion zufallen.

Wenn Apple auf dem WWDC 2019 die neueste Version von macOS vorstellt, soll darin auch ein Feature enthalten sein, das die Apple Watch stärker einbindet. So soll der Nutzer sich nicht nur wie schon jetzt am Mac authentifizieren und diesen freischalten können, so dass die übliche Login-Passwortkombination entfällt. Der Bericht von 9to5Mac stützt sich auf anonyme Quellen aus der Apple-Entwicklungsabteilung für macOS 10.15.

So soll die Uhr offenbar als genereller Passwortersatz eingesetzt werden. Das würde vor allem für die Macs interessant sein, die nicht mit einem Touch-ID-Fingerabdrucksensor ausgerüstet sind.

So könnte der Mechanismus auch genutzt werden, um automatisch Benutzernamen und Passwörter in Formulare einzugeben oder zumindest den iCloud-Schlüsselbund freizugeben.

Wir sind uns sicher, dass der Nutzer an der Apple Watch dafür aber noch eine Eingabe zur Bestätigung vornehmen muss.

Die Entwicklerkonferenz World Wide Developer Conference 2019 startet am 3. Juni 2019. Am Eröffnungstag stellt Apples Chef Tim Cook und einige aus der Führungsriege nicht nur eine neue Version von macOS sondern auch von iOS, tvOS für das Apple TV und watchOS für die Apple Watch vor. Von iOS 13 heißt es, dass es einen systemweiten Darkmode beinhalten soll und viele Neuerungen wie einen Mehrfenstermodus für iPad-Nutzer, während macOS eine erweiterte Sekundärbildschirmfunktion bieten soll, der das iPad Pro zum Mac-Display mit Touch-Eingabe machen soll.

