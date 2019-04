16.04.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Ein aufmerksamer Leser auf Reddit hat bemerkt, dass Apple mit den technischen Daten des aktuellen MacBook Air gespielt hat und die maximale Bildschirmhelligkeit nun mit 400 nits angibt. Der Grund ist nicht etwas ein neues Display oder eine neue Hintergrundbeleuchtung sondern ein Betriebssystem-Update.

Das neue MacBook Air von 2018 ist nun heller. Das Display konnte den technischen Angaben von Apple nach bisher maximal auf 300 nits gestellt werden. Wer macOS 10.14.4 aufspielt, kann es heller einstellen - auf bis zu 400 nits.

Nach Informationen von Macrumors ist daran das Update schuld, das am 25. März 2019 verbreitet wurde. In den Release-Notes steht sogar etwas davon, nur wurden keine technischen Daten angegeben, was wohl dafür sorgte, dass niemand diesem Eintrag besondere Bedeutung zumaß.

Das 13 Zoll große MacBook Air mit 1,6 GHz Dual-Core i5-Prozessor, der einen Turbo Boost bis zu 3,6 GHz erlaubt, wird zusammen mit einer 128 GByte großen SSD sowie 8 GByte RAM für 1.350 Euro angeboten. Wem die SSD zu klein ist, kann ein Modell mit 256 GByte nehmen und zahlt 1.600 Euro. Eine SSD mit 512 GByte Speicherkapazität wird mit 500 Euro Aufschlag angeboten. Die 1,5 TByte große SSD kostet 1.500 Euro mehr. Und die Aufpreisliste umfasst auch 16 GByte Arbeitsspeicher. Den gibt es für 240 Euro zusätzlich.

Habt ihr ein MacBook Air 2018 und schon macOS 10.14.4 aufgespielt und die geänderte Displayhelligkeit bemerkt, indem ihr einfach den Helligkeitsregler ganz nach rechts gezogen habt? Hat sich dadurch die Akkulaufzeit signifikant verschlechtert? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungsberichte, die ihr in den Kommentarfeldern unterhalb dieses Artikels eingeben könnt.

