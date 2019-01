31.01.2019 - 19:49 Uhr Geschrieben von Frank Krug



MacBook Air (Bild: Apple)

Apple stellte rechtzeitig zum Jahresende ein neues MacBook Air vor. Man muss noch nicht einmal genauer hingucken, um die Strategie dahinter zu erkennen. In seiner Kolumne erklärt Frank Krug trotzdem, wieso das Unternehmen ein Einsteigermodell auf den Markt brachte, das gar kein Einsteigermodell ist. Denn das zu erwarten gleicht der Quadratur des Kreises.

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, greifen die Marketingstrategen der Unternehmen in die Trickkiste. Aus Altem wird da schnell etwas Neues gezaubert, das den Elchtest unterm Weihnachtsbaum bestehen muss – komme, was da wolle. Vermeintlich Neues lässt sich dem Weihnachtsmann nun mal leichter unterjubeln – in den meisten Fällen ist der Wolf im Schafspelz nicht auf Anhieb zu erkennen.

So oder ähnlich haben es sich die Bosse bei Apple wohl auch gedacht, als sie das neue MacBook Air vorgestellt haben. Dass das neue Einsteigermodell den Namen „Air“ vollkommen zu Unrecht trägt, erscheint da nur als nebensächliches Geplänkel. Tatsache ist jedoch, dass das Leichte nie so schwer war wie jetzt. Selbst der Preis ist ein Schwergewicht, vom durchschnittlichen Studenten (der ursprünglichen Zielgruppe des MacBook Air) kaum noch zu stemmen. Außer man ist bereit, ganz weit nach unten bis in die Resterampe zu scrollen, wo einen das alte MacBook Air zum Schnäppchenpreis anblinzelt.

Es ist ärgerlich, dass das Line-up inzwischen ganz offensichtlich einer Logik folgt, die sich nur daran orientiert, den Verkaufspreis zu heben. Wem das mit Blick auf die neuen iPhone-Modelle irgendwie bekannt vorkommt, der hat nicht ganz Unrecht. Da ist es dann auch vollkommen egal, wenn das Etikett nicht mehr zum Inhalt passt – ein unwesentlicher Kollateralschaden, der billigend in Kauf genommen und mit einem flotten Marketingspruch passend gemacht wird.

Die Rückkehr der Leichtigkeit ist so aber nur schwer zu ertragen, geschweige denn einem unerfahrenen Einsteiger in die Apple-Welt plausibel zu vermitteln. Wer sich ein leichtes, erschwingliches Einsteigermodell wünscht, das zudem noch auf dem neuesten Stand der Technik ist, der sollte sich besser darauf einstellen, dass die Quadratur des Kreises aktuell nicht zu haben ist. Oder aber man lässt sich auf wilde Gedankenspiele ein, schließlich ist die Luft eben manchmal schwer wie Blei.

Man gewöhnt sich an alles

Ein Blick in die Vergangenheit sollte jedoch versöhnlich stimmen. In den Achtzigerjahren gab es eine Schnellratesendung mit dem Namen „Die Montagsmaler“. Recht bald wurde deren Ausstrahlung auf einen Dienstag verlegt. Den Namen behielt man bei. Es hat mich nie groß gestört. Selbst als ich erfuhr, dass der Name sich eigentlich aus dem Begriff der Sonntagsmalerei herleitete. Sonntags malende Montagsmaler, die Dienstags ausgestrahlt werden – man gewöhnt sich an alles. Warum nicht auch an die unerträgliche Schwere der neuen Leichtigkeit bei Apple?

Zum Autor Frank Krug ist freier Autor, lebt in Berlin und schreibt regelmäßig für die Mac Life.

