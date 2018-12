12.12.2018 - 12:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.12.2018 - 12:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eigentlich ist der Mac ein sicheres und stabiles Gerät. Während ersteres durch den neuen T2-Chip nochmals verbessert wurde, sorgt der Chip gleichzeitig für Instabilität, die sich durch einen kurzfristigen Systemcrash bemerkbar macht, der auch als Kernel-Panik bekannt ist. Jedenfalls wird der T2 hinter den Problemen vermutet, die sowohl beim iMac Pro als auch den diesjährigen MacBook-Pro-Modellen auftauchen.

Sowohl in Apples Supportforum als auch in anderen Foren häufen sich die Berichte von Nutzern, die kürzlich einen Systemcrash erlitten. Diese erhielten nach den Abstürzen einen Report über die Problemquelle und hier wurde immer wieder BridgeOS erwähnt. Dabei handelt es sich um die Gerätefirmware für das Logic Board. Das Board kontrolliert dabei zahlreiche Systemfunktionen und beinhaltet auch den T2-Chip, der in der Vergangenheit bereits für Ärger aber gleichzeitig eine erhöhte Sicherheit sorgte.

Der T2-Chip ist Apples neuer Sicherheitschip, der ehemals separate Komponenten in einer sicheren Umgebung zusammenfasst. Dazu gehören System Managment Controller, Audio Controller und mehr. Zusätzliche integrierte Apple auch den Secure Enclave Coprozessor, der für einen sicheren Bootvorgang, die Dateiverschlüsselung sowie die Touch-ID-Authentifizierung zuständig ist.

Allerdings sorgt er scheinbar für plötzliche Abstürze durch eine Kernel-Panik. Grund für diese Annahme ist das vermehrte Auftauchen von BridgeOS in den Absturzberichten, die bei dem iMac Pro im vergangenen Jahr begannen und nun auch immer öfter am 2018er MacBook Pro auftauchen. Ob auch das neue MacBook Air und der Mac mini betroffen sind, ist unklar.

Apple gab bisher schon verschiedene Lösungsvorschläge wie die Deaktivierung von FileVault und PowerNap, die sich allerdings nicht als dauerhaft bewiesen. Eventuell kann das Problem mit einem zukünftigen Update behoben werden.

Anzeige