11.12.2018 - 15:31 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Jennifer Bailey, Apple SVP für Apple Pay und Internet Services, demonstriert Apple Pay in der Allianz Arena (Bild: Sebastian Schack)

Zum Start von Apple Pay in Deutschland haben wir uns mit Vertretern von teilnehmenden Banken, Apple-Mitarbeitern und der Apple-VP für Apple Pay und Internet Services, Jennifer Bailey, in München getroffen. Sie demonstrierte uns Apple Pay in der Allianz Arena. Daneben konnten wir von den Apple-Mitarbeitern einige interessante Informationen zum neuen Dienst entlocken, die etwas mehr Klarheit verschaffen.

Apple Pay ist endlich offiziell in Deutschland angekommen und kann vielerorts verwendet werden. Natürlich ist die Freude groß, nachdem deutsche Nutzer knapp mehr als vier Jahre auf Apples kontaktlosen Bezahldienst warten mussten. Allerdings sind trotz der langen Wartezeit noch einige Details unklar: Was ist mit Apple Pay Cash? Wieso muss man manchmal eine PIN eingeben? Welche PIN muss eingegeben werden? Erscheint immer die Apple-Pay-Oberfläche? Fragen über Fragen, die uns Apple zumindest teilweise beantworten konnte.

Apple Pay Cash - exklusiv in den USA

Vor einigen Wochen tauchten Hinweise darauf auf, dass Apple Pay Cash womöglich auch in Deutschland und weiteren Ländern starten könnte. Die kurzzeitige Freischaltung war wohl nur ein Versehen beziehungsweise Teil eines Tests. Apple stellt uns gegenüber nochmal klar, „dass man heute nichts zu Apple Pay Cash außerhalb der USA anzukündigen habe“. Ein Dementi sieht anders aus, aber hier werden wir uns wohl wieder einige Zeit gedulden müssen, bis die Erweiterung auch außerhalb der USA erscheint.

Apple Pay ist keine 1-Klick-Lösung

1-Klick-Lösung kennen Sie vielleicht von Amazon. Dort reicht es nach entsprechender Einstellung auf den Bestell-Button zu klicken, ohne dass der Kauf ein zweites Mal abgesegnet werden muss. Bei Apple gab es das nicht und wird es wohl auch bei Apple Pay nicht geben. Hier wird stets eine separate Oberfläche eingeblendet, um den Kauf nochmals zu bestätigen.

Apple Pay und die Bezahlung am Terminal

Apple Pay kann grundsätzlich an jedem Terminal genutzt werden, an dem Sie auch kontaktlos bezahlen können. Daneben gibt es auch eine offizielle Liste an Handelspartner. Allerdings kann es vorkommen, dass Sie in manchen Fällen eine PIN eingeben müssen und in anderen nicht. Dies liegt am Terminal selbst. Ältere Geräte verlangen eine PIN ab Käufen über 25 Euro. Neuere Terminals erkennen durch den generierten Token das iPhone oder die Apple Watch als sicheres Gerät an, sodass die Bestätigung mittels Handgelenkserkennung, Face ID oder Touch ID ausreicht. Ältere Terminals haben ein weiteres Problem. Manchmal müssen Sie auswählen, ob Sie eine Kreditkarte oder Debit-/Maestro-Karte verwenden. Bei der Zahlung via Apple Pay wählen Sie jedoch stets „Kreditkarte“ aus. Neuere Terminals besitzen diesen zusätzlichen Schritt nicht mehr.

Sollte das Terminal eine PIN verlangen, dann handelt es sich um die PIN der ausgewählten Kredit- oder Bankkarte. Im Internet kursierte zwar das Gerücht, dass es reicht „0000“ einzugeben, aber dies wurde von Apple als schlichtweg „falsch“ geoutet.

Nochmal kurzgefasst:

Apple Pay Cash bleibt vorerst US-exklusiv

Bei Apple Pay erscheint stets die Bezahloberfläche zur Bestätigung

Apple Pay kann an fast allen Bezahlterminals genutzt werden, an den kontaktloses Bezahlen möglich ist

Die jeweilige Karten-PIN muss bei alten Terminals ab einem Einkaufswert von über 25 Euro eingegeben werden

Bei alten Terminals muss „Kreditkarte“ bei der Apple-Pay-Zahlung ausgewählt werden

Neue Bezahlterminals verzichten auf PIN und Kartenauswahl

