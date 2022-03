Mac Studio: Das ist Apples erster neuer Desktop-Mac seit Jahren

Der Mac mini zählte zu den ersten Macs mit Apple-eigenem Prozessor, eine Variante mit Intel-Chip behielt Apple, quasi unter Galgenfrist, parallel im Programm. Den M1-Chip verbaute Apple damals in das Gehäuse des regulären Modells. Vorteile, die das neue Chip-Innenleben beim Design eines gesamten Rechners ausspielen könnte, blieben unberücksichtigt – nicht so beim neuen Mac Studio. Der Mac Studio ähnelt in Größe und Design zwar dem Mac mini, legt aber in Sachen Höhe ordentlich zu – kein Wunder, steckt doch mit dem M1 Max und dem brandneuen M1 Ultra enorm leistungsfähige Hardware in dem quadratischen Gehäuse mit einer Seitenlänge von rund 20 Zentimetern und einer Höhe von rund 10 Zentimetern.

Mac Studio: Das sind die Leistungsdaten von Apples „Mac Pro mini“

Im Mac Studio schlägt, na klar, ein Chip-Herz mit Apples eigenem Design. Und es schlägt kräftig. Bereits in der Einstiegskonfiguration ist ein M1 Max verbaut, auf Wunsch lässt sich der Rechner sogar mit dem neuen M1 Ultra bestellen. Integriert sind dabei bis zu 128 GB an Arbeitsspeicher, den bis zu 20 CPU-Kernen stehen in höchster Ausbaustufe 64 GPU-Kerne zur Seite – klar ist: das ist keine Maschine für’s durch Facebook blättern, sondern ein hochpotenter Mac, der insbesondere bei der Videobearbeitung, 3D-Grafik, der Musikproduktion sowie ähnlich leistungshungrigen Anwendungen wird glänzen können. Der Name „Mac Studio“ rührt also nicht von ungefähr.

Mac Studio: Apples Beispiele in Bezug auf die Leistung Laut Apple bietet der Mac Studio mit M1 Max: Bis zu 2,5-mal schnellere CPU-Leistung als der schnellste 27" iMac mit 10-Core Prozessor Bis zu 50 Prozent schnellere CPU-Leistung als der Mac Pro mit einem 16-Core Xeon Prozessor Bis zu 3,4-mal schnellere Grafikleistung als der 27" iMac und über 3-mal schneller als der Mac Pro mit der am häufigsten verwendeten Grafikkarte Bis zu 7,5-mal schneller als der 27" iMac und bis zu 3,7-mal schneller als der 16-Core Mac Pro bei Videotranskodierung Folgende Beispiele nennt Apple für den Mac Studio mit M1 Ultra: Bis zu 3,8-mal schnellere CPU-Leistung als der schnellste 27" iMac mit 10-Core Prozessor Bis zu 90 Prozent schnellere CPU-Leistung als der Mac Pro mit 16-Core Xeon Prozessor Bis zu 60 Prozent schnellere CPU-Leistung als der 28-Core Mac Pro Bis zu 4,5-mal schnellere Grafikleistung als der 27" iMac und bis zu 80 Prozent schneller als die schnellste derzeit erhältliche Grafikkarte für den Mac Bis zu 12-mal schneller als der 27" iMac und bis zu 5,6-mal schneller als der 28-Core Mac Pro bei Videotranskodierung

Der Mac Studio bietet Anschlüsse satt

Auch bei den Anschlüssen legt Apple ordentlich nach, der Mac Studio bietet im Vergleich zum Mac mini, aber auch dem iMac, ein wahres Eldorado an Anschlüssen. Auf der Rückseite finden sich vier Thunderbolt-4-Anschlüsse, eine 10-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, zwei USB-A-Buchsen, ein HDMI-Port sowie ein Kopfhöreranschluss.

An der Gerätefront befinden sich beim M1-Max-Modell des Mac Studio zwei USB-C-Buchsen, beim M1-Ultra-Modell hingegen zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Daneben findet sich in beiden Varianten ein leicht zugänglicher SDXC-Kartenslot. Kabellose Kommunikation beherrscht das Gerät via WiFi 6 und Bluetooth 5. Der größte Unterschied zum Mac Pro in Bezug auf die Konnektivität: Der Mac Studio verfügt über keine PCI-Express-Steckplätze.

Verfügbarkeit und Preis des Mac Studio

So viel Leistung hat ihren Preis. Die gute Nachricht: Der Mac Studio ist deutlich günstiger als ein Mac Pro. Die schlechte Nachricht: Das Gerät ist der ähnlichen Optik zum Trotz deutlich teurer als ein Mac mini. Dieser bietet mit einem Preis von rund 800 Euro einen verhältnismäßig günstigen Einstieg in die Welt der Macs. Der Mac Studio mit M1 Max hingegen kostet 2299 Euro, die Variante mit dem M1Ultra ist ab 4.599 Euro erhältlich. Ein Upgrade auf die volle GPU-Leistung mit 64 Kernen kostet nochmals 1.150 Euro extra. Auch Tastatur und Maus kosten einen Aufpreis. Der Mac Studio kann ab heute bestellt werden. Die Auslieferung erster Geräte soll dann bereits zum 18. März 2022 erfolgen.