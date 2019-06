28.06.2019 - 21:13 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



28.06.2019 - 21:13 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der alte Mac Pro im Mülleimer-Design wurde noch in den USA gebaut, doch das neue Modell, das Apple kürzlich vorstellte, wird in China gebaut, trotz aller Wutanfälle von US-Präsident Trump.

Käsereibe made in USA? Mitnichten, der neue Mac Pro wird von Apples Auftragsfertiger Quanta in China gebaut, anders als die alte Version, die noch in den USA gefertigt wurde. Auch die MacBooks werden von Quanta gebaut. Als Apple sich dazu 2013 entschied, den Mac Pro in den USA zu bauen, war übrigens noch US-Präsident Obama an der Macht.

Nach einem Bericht des Wall Street Journals hat Apple die Produktion von Texas nach China verschoben. Folglich fehlt dem Profi-Rechner auch der "Assembled in the USA"-Aufkleber.

Der Mac Pro kann mit Intel Xeon Prozessoren mit bis zu 28 Kernen ausgerüstet werden, was ihn auch zum Videoschnitt in 8K in Echtzeit befähigt. Das Gerät ist mit 12 DIMM-Steckplätzen ausgerüstet, so dass sich bis zu 1,5 Terabyte RAM einstecken lassen. Dazu kommen acht PCI-Steckplätze für Erweiterungskarten. Bis zu vier Grafikkarten mit 56 TFlops lassen sich in den Gerät betreiben. Der Rechner verfügt über Thunderbolt 3, USB-A und Audioanschlüsse sowie 2 x 10 Gigabit Ethernet.

Apple liefert den Mac Pro ab Herbst 2019 aus. In der günstigsten Konfiguration mit acht CPU-Kernen, 32 GByte RAM, Radeon Pro 580X und 256 GByte großer SSD soll er 6.000 US-Dollar vor Steuern kosten.

