Mac Pro: Rack, 8 TB SSD und weitere Grafikoptionen kommen später

News

Der Mac Pro ist ab sofort bestellbar und wird in den kommenden Wochen bei ersten Kunden ankommen. Während das neue Modell bereits mit vielen High-End-Optionen auskommt, stellte Apple direkt auf den Bestellseiten mehrere neue Ausstattungen in Aussicht. Neben einem neuem Gehäuse für den Verbundbetrieb will Apple neue Grafikoptionen sowie eine größere SSD für den Mac Pro anbieten - allerdings erst später.