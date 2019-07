Der kleine schwarze Mac Pro aus dem Jahr 2013 war Apples erstes Produkt seit langer Zeit, das in den USA gefertigt wird. Auch beim kürzlich angekündigten Nachfolger möchte Apple dies beibehalten. Jedoch macht die zusätzliche Steuerbelastung auf Waren aus China einzelne Komponenten unnötig teurer, sodass Apple hier die Regierung nach einer Entlastung fragte. US-Präsident Trump verweigert diese jedoch.

Schnell kam daher das Gerücht auf, dass Apple die Produktion des neuen Mac Pro von Texas zu Quanta Computer in China verlegen wird. Während einer Telefonkonferenz gab Apple-CEO Tim Cook zu verstehen, dass man den Gerüchten nicht trauen sollte und dass ohnehin der Großteil der Apple-Produkte „irgendwie überall“ hergestellt wird:

„There's been a lot of speculation around the topic of different moves and so forth. I wouldn't put a lot of stock in those. The way I view that is the vast majority of our products are kind of made everywhere.“