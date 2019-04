Mit Melitta und Mac Life zum Festival der Online Marketing Rockstars am 7. und 8. Mai in Hamburg! (Bild: Melitta)

Am 7. und am 8. Mai findet wieder die weltweit größte Konferenz- und Expo-Veranstaltung für alle Themen rund um digitales Marketing statt: das OMR Festival in Hamburg. Gemeinsam mit Melitta verlosen wir ein All-Inclusive-Ticket im Wert von 450 Euro.

Das OMR Festival setzt sich aus verschiedenen Veranstaltungsformaten zusammen. Die OMR Expo ist dabei eine zweitägige Fachmesse mit mehreren hundert Ausstellern, unter anderem aus den Bereichen Affiliate Marketing, Analytics, Consulting, Content Marketing, E-Commerce, E-Mail-Marketing und Gaming, um nur einige zu nennen.

Auf die mehrere 10.000 Menschen große Besucherschar (2018 kamen 40.000 Besucher zum OMR Festival) warten aber nicht nur Stände von Ausstellern, sondern auch diverse Fachvorträge. Vertiefendes Wissen wird in so genannten Masterclasses vermittelt, für die man sich vorab anmelden muss. Am zweiten Veranstaltungstag findet außerdem die OMR Conference statt, die als Highlight des Festivals gilt: Top-Stars der Marketing-Branche, Macher an der Spitze internationaler Unternehmen und einige Überraschungsgäste geben sich auf der Bühne das Mikrofon in die Hand.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher und Teilnehmer ist gesorgt. An diversen Food-Ständen gibt es leckeres Essen. Erstmals ist Melitta exklusiver Kaffeepartner des OMR Festivals und bietet den Besuchern köstliche Kaffeespezialitäten an – eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, gerade bei einer so großen Anzahl von Menschen.

Der Kaffeeröster bringt seine gesamte Festival-Erfahrung ein. Er präsentiert sich der digital-, online- und technikaffinen Zielgruppe auf dem Festival unter anderem mit seinem lifestyligen Melitta Festival Wohnzimmer und zwei CoffeeBars. Zusätzlich wartet ein mobiler Kaffeeausschank in Form von Kaffee Rucksackläufern, so genannten „Coffee Runnern“, auf die Gäste – zum Beispiel direkt im Eingangsbereich und in der Konferenzhalle. Ebenso wird der gastronomische Bereich mit Melitta Maschinen und Kaffee ausgestattet.

Darüber hinaus spielt das Thema Nachhaltigkeit bei Melitta eine wichtige Rolle. Unter anderem gibt es zum OMR Festival eine speziell für das Festival bestimmte Melitta Coffee Edition: Nachhaltiger Kaffee aus Kolumbien, bestehend aus 100 Prozent Arabica Bohnen und zudem Faitrade-zertifiziert. Zusätzlich werden Coffee-To-Go Becher aus Kork eingesetzt, die aus vollständig biologisch abbaubaren- und recyclebaren Materialien bestehen.

Auch aus dem Team der Mac Life werden wieder mehrere Personen beim OMR Festival zugegen sein. Damit Sie nicht nur die Chance haben, hervorragenden Kaffee zu trinken, sondern vielleicht auch uns zu treffen, verlosen wir gemeinsam mit Melitta ein „All Inclusive“-Ticket im Wert von 450 Euro für das OMR Festival.

Bei diesem Ticket ist – wie der Name schon sagt – alles inklusive. Sie können die Konferenz mit den größten Stars besuchen, auf der Expo Aussteller und weitere Speaker entdecken, bekommen die Möglichkeit auf Masterclass-Plätze und bis 18 Uhr kostenfreie Verpflegung an ausgewählten Ständen auf dem Festival-Gelände.

Wem das noch nicht als Grund nach Hamburg zu reisen reicht, dem sei noch der letzte Part des OMR Festivals empfohlen: die legendären Partys. Neben den schon feststehenden Auftritten, unter anderem von Miami Lenz, Oli P. und den Hamburger Goldkehlchen, gibt es am Veranstaltungsdienstag auch noch zwei, sowie am Mittwoch einen Bühnen-Slot für einen Secret Act. In den letzten Jahren gehörten Marteria, Udo Lindenberg, Deichkind, die Beginner, Bausa, Olli Schulz oder Fünf Sterne Deluxe zu den weiteren Top-Acts.

