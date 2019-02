Stellar Data Recovery für Mac (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Stellar, Montage: Mac Life)

Stellar Data Recovery Professional for Mac Version 9 ist eine DIY-Software zur Wiederherstellung verlorener oder gelöschter Daten von Mac-Geräten. Vielleicht kennen Sie die Software „Mac Data Recovery Professional“ bereits. Wenn nicht wollen wir Sie Ihnen im Folgenden etwas genauer vorstellen. Die Software wird von Stellar entwickelt, früher bekannt als Stellar Phoenix. Die Windows-Variante dieser Datenrettungssoftware ist seit Jahren im Verbrauchersegment weit verbreitet.

In der Zwischenzeit wurde eine macOS-Variante von Stellar Data Recovery Professional v9 eingeführt, um die Anforderungen der Mac-Anwender an die Datenpflege zu erfüllen. Mit Hilfe dieser DIY-Software können Sie Ihre Daten auf dem Mac einfach wiederherstellen, unabhängig davon, ob es sich um eine interne oder externe Datenquelle handelt.

Wiederherstellen versehentlich gelöschter Dateien aus dem Papierkorb oder an jedem anderen Ort

Falls Sie versehentlich eine Datei von einem Mac-Volumen gelöscht, und auch aus dem Papierkorb entfernt haben, kann es schwierig sein, sie wiederzuerhalten. Diese Mac-Datenrettungssoftware hilft bei der Wiederherstellung der aus dem Papierkorb gelöschten Daten, und hilft so einer beträchtlichen Anzahl von Benutzern, die sich der Situation stellen müssen.

Cover-Artwork von Stellar Data Recovery für Mac (Bild: Stellar)

Echte APFS-Dateiunterstützung

Die Software bietet echte Unterstützung für das neueste APFS-Dateisystem und stellt außerdem Daten von Laufwerken im HFS+-, HFS-, NTFS-, FAT- und exFAT-Format wieder her. Das bedeutet, dass alle Arten von macOS-Dateisystemen vollständig unterstützt werden, wobei der Anwendungsbereich auf Windows-Dateisysteme erweitert wird.

Wiederherstellen von Daten aus Time Machine und Boot Camp

Können Sie nicht mehr richtig auf Ihre Boot-Camp-Partition zugreifen? Die Mac-Datenwiederherstellungssoftware kann Ihnen dabei helfen. Sie möchten Daten aus einem Time-Machine-Backup wiederherstellen? Diese Aufgabe wird auch von der Software übernommen. Sie können sie auch verwenden, um Daten von verschlüsselten Speichermedien nach Eingabe des Entschlüsselungsschlüssels wiederherzustellen.

Mac: Gelöschte Dateien wiederherstellen (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Stellar, Montage: Mac Life)

Ein paar herausragende Werkzeuge dieser

Mac-Datenwiederherstellungssoftware

Einfache 3-stufige DIY-Wiederherstellung von Dokumenten, E-Mails, Fotos, Videos, Audiodateien und vielem mehr.

Stellt Daten von allen Mac-Geräten einschließlich MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, etc. wieder her.

Stellt Daten auf allen macOS-Speichergeräten wieder her - Festplatten, SSDs, SD-Karten usw.

Volle Unterstützung für macOS Mojave, APFS-Dateisystem und andere.

Effektiv in Situationen wie versehentliches Löschen, beschädigte/fehlende Time Machine, unzugängliche Volumen/Boot Camp, & mehr.

Erweiterbare Dateiformatunterstützung zur Wiederherstellung unbegrenzter Dateivielfalt.

SMART-Laufwerksmonitor mit Nachbildung für die proaktive Pflege von Festplatten und sichere Datenwiederherstellung.

Vorschau der wiederherstellbaren Objekte mit der kostenlosen Testversion

Die kostenlose Testversion von Stellar Data Recovery Professional für Mac scannt und zeigt die verlorenen Daten in einer Vorschau an, um Ihnen zu helfen, sie zu validieren und möglicherweise wiederherzustellen, sobald Sie sich für den Kauf und die Premium-Version entscheiden. Dies ist ein beträchtlicher Wert, der von einer kostenlosen Demo-Software angeboten wird, um den Benutzern zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die aus Sicht der Datenpflege kritisch ist.

Preise und Verfügbarkeit

Für 79,99 Euro erhalten Sie die Professional-Variante von Mac Data Revocery. Sie stellt Dokumente, E-Mail-Datendateien, Fotos, Videos und andere Arten von Dateien wieder her. Die Lizenz ist ein Jahr lang gültig. Sie können die Software auf einem einzigen System verwenden.

Es gibt auch eine Premium-Variante, die derzeit für 99,99 Euro erhältlich ist. Zusätzlich zu den Dienstprogrammen in der Professional-Edition repariert die Premium-Edition auch die wiederhergestellten Fotos und Videos, falls sie beschädigt sind. Wenn Sie also schon einmal alte Fotos von einem USB-Stick kopiert haben, die dann nur halb angezeigt wurden, aber Sie sie unbedingt benötigen, ist die Premium-Edition für Sie gemacht.

Schließlich gibt es auch eine Technician-Edition der „Stellar Data Recovery for Mac“-Software, die die Freiheit bietet, die Software auf mehreren Computern sofort zu installieren und zu nutzen.

Stellar Data Recovery Professional for Mac (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Stellar, Montage: Mac Life)

So machen Sie aus der Demo die Vollversion

Wenn Sie die kostenlose Demoversion von der Homepage des Anbieters heruntergeladen haben, können Sie eine Lizenz im Online-Shop erwerben. Um sie zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie die Demoversion von Mac Data Recovery.

Gelöschte Dateien wiederherstellen am Mac (Bild: Stellar)

Klicken Sie in der Ansicht der Hauptbenutzeroberfläche auf Aktivierung.

Mac: Gelöschte Dateien wiederherstellen (Bild: Stellar)

Geben Sie im Dialogfeld den erworbenen Lizenzschlüssel ein. Wenn Sie keinen Schlüssel haben, können Sie auch über die Softwareoberfläche kaufen. Mit einem Klick öffnet sich der Browser mit der entsprechenden Shop-Seite.

Dialogfenster für Lizenzschlüssel von Stellar Data Recovery Professional for Mac (Bild: Stellar)

Der Lizenzschlüssel wird nach erfolgter Zahlung per E-Mail verschickt. Geben Sie den Schlüssel ein und klicken Sie auf Aktivieren.

Daten wiederherstellen am Mac (Bild: Stellar)

Sie sollten eine aktive Internetverbindung haben, da der Schlüssel gegen einen Lizenzserver geprüft wird. Wenn der Schlüssel korrekt ist, wird die Software mit allen ihren Funktionen sofort nach Abschluss der Validierung freigeschaltet.

Aktivierung erfolgreich für Stellar Data Recovery Professional für Mac (Bild: Stellar)

Fazit

Mit seinem umfangreichen Portfolio an Diensten ist die Datenrettungssoftware eine relevante Lösung für jeden Mac-Anwender. Sie erfüllt seit Jahren eine Vielzahl von Anforderungen an die Datenwiederherstellung auf Mac-Geräten, und die neuesten Versionen bieten eine Reihe weiterer wichtiger Dienstprogramme.

So bietet die Professional Edition beispielsweise den SMART-Laufwerksmonitor für die proaktive Überwachung von Festplatten und erleichtert das Klonen für eine sichere Datenwiederherstellung, falls ein Laufwerk ausfallen sollte. Die Premium-Edition rundet dies mit der Bündelung von Reparaturmöglichkeiten für Fotos und Videos ab, so dass Sie auch beschädigte Mediendateien mit Hilfe derselben Software reparieren können. Insgesamt gehört Stellar Data Recovery Professional for Mac zu den vollständigsten Programmen, die es für die Wiederherstellung von Daten von macOS-Geräten gibt.

