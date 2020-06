Mac mit Apple Prozessor: Das hat uns Apple bislang noch nicht verraten

Apple hat in den vergangenen Jahren die A-Serien-Chips für das iPhone und iPad perfektioniert und baut diese auch im HomePod sowie Apple TV ein. Mit dem A12X im 2018er iPad Pro verkündete Apple dann, dass der neue Chip mehr Leistung bietet als fast alle mobilen PCs. Seither hält sich auch das Gerücht, dass Apple auf Intel verzichten und eigene Prozessoren für den Mac entwickelt wird. Auf der WWDC 2020 bestätigt man die Annahmen und kündigte Apple Silicon beziehungsweise die Apple Prozessoren an.

Wie schnell sind die Apple Prozessoren?

Dies Frage wollte Apple nicht beantworten. Während Apple üblicherweise bei Ankündigungen mit Superlativen um sich wirft, hielt man sich bei den Apple Prozessoren zurück. Dies liegt allerdings daran, dass man bislang noch kein Gerät für Endkunden vorgestellt hat und entsprechend kann man noch nichts dazu sagen.

Allerdings scheint schon das aktuelle Entwicklerkit mit dem A12Z, der auch im iPad Pro (2020) vorkommt, ausreichend Leistung für die meisten Anwendungen zu bieten. Während Apple es Entwickler untersagt, Benchmarks durchzuführen, gab man selbst an, dass das Gerät Microsoft Office, Photoshop sowie Lightroom nativ unterstützt. Daneben soll er in der Lage sein bis zu drei Streams 4K Pro Res Video in Final Cut Pro zu verarbeiten.

Allgemein versprach Apple den Entwickler ungeahnte Leistung mit Apple Prozessoren, ohne dass man dabei ins Detail ging. Jedoch hörte man in den letzten Jahren immer von dem iPhone-Hersteller, da die A-Chips die effizientesten Chips sind, die man herstellen kann. Dies bedeutet große Leistung bei niedrigem Energieverbrauch. Apples Ankündigung kam daher passend zur Meldung, dass der schnellste Supercomputer der Welt auf der ARM-Technologie basiert.

Daher fällt es auch leicht, anzunehmen, dass beispielsweise ein neues 12" MacBook mit Apple Prozessor eine bessere Akkulaufzeit und mehr Leistung bieten könnte als dies bislang der Fall war. Allerdings führt das zu zweiten Frage: Welcher Mac erhält zuerst den Apple Prozessor?

Immerhin will Apple schon zum Jahresende die ersten Geräte ausliefern. Gerüchten zufolge kommen ein 24" iMac sowie die MacBook-Pro-Reihe in Frage. Wir sind hingegen überzeugt, dass Apple das 12" MacBook neu auflegen könnte. Immerhin war es 2015 auch ein erstes Testmodell für USB-C, das Butterfly-Keyboard sowie Intels M-Chips.

Was glaubt ihr? Welchen Mac wird Apple zuerst mit einem Apple Prozessor ausstatten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.