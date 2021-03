M1-Macs: Laufen bald keine Apps mehr auf Apple-Silicon-Macs?

Auf der WWDC 2020 verkündete Apple die Arbeit an eigenen Prozessoren für den Mac. In den kommenden zwei Jahren will man daher die gesamte Mac-Sparte von Intel-Prozessoren auf Apple Silicon umstellen. Um maximale Kompatibilität der Software zu gewährleisten, holt man Rosetta aus der Rente und macht es mit Rosetta 2 fit für den Wechsel. Die Software übernimmt – einfach gesagt – die Übersetzung von Anwendungen, die für Intel-Prozessoren geschrieben sind. Dies geht natürlich mit einem kleinen Leistungsverlust einher, der jedoch kaum ins Gewicht fällt, da der Nutzen deutlich überwiegt. Trotz eigener Prozessoren kann somit auf den neuen M1-Macs nahezu jede App weiterverwendet werden, ohne dass das Entwicklerteam Hand anlegen und Anpassungen vornehmen muss. Es läuft einfach. Das könnte sich jedoch bald ändern.

Der iOS-Entwickler Steve Moser hat sich die dritte Beta zu macOS Big Sur 11.3 etwas genauer angeschaut und entdeckte dabei eine unschöne Nachricht im Code, die Apple bei Bedarf freischalten könnte:

Rosetta is no longer available in your region. Applications requiring Rosetta will no longer run.