iPhone SE 3: Nicht vor 2022 geplant? Das soll es können

Mit dem iPhone SE gelang Apple ein großer Erfolg mit wenig Aufwand. Einfach gesagt, verfrachte man den Chip aus dem damals aktuellen iPhone 6s in das Gehäuse eines iPhone 5s und verbesserte leicht die Kameras. Dazu setzte man einen besonders geringen Preis an, der vor allem Budget-Käufer ansprechen sollte. Der Plan ging auf, sodass 2020 die zweite Generation nach gleichem Rezept folgte. Jedoch wuchs die Displaygröße von 4" auf 4,7" an und man verwendete daher das iPhone-8-Gehäuse sowie einige Komponenten. Nach nur einem Jahr fragen einige Interessenten schon nach der nächsten Generation.

Analyst Kuo gibt Antworten zum iPhone SE 3

Eigentlich ging das Gerücht um, dass Apple das iPhone SE 3 schon in der ersten Jahreshälfte 2021 veröffentlichen könnte. Dies scheint unwahrscheinlich. So geht der Analyst Ming-Chi Kuo (via MacRumors) davon aus, dass Apple das Low-Budget-iPhone erst für Ende 2021 oder gar Frühjahr 2022 plant.

Apple könnte zudem erstmals auf zwei Modelle setzen, die zwar über ein großes Display verfügen sollen, aber dennoch auf die Gesichtserkennung Face ID verzichten werden. Stattdessen soll der iPhone-Hersteller weiterhin auf Touch ID setzen. Der Sensor für den Fingerabdruckscanner soll jedoch nicht unter dem Display platziert werden, sondern stattdessen in der Seitentaste unterkommen – ähnlich wie beim aktuellen iPad Air. Es ist daher davon auszugehen, dass Apple das Design vom iPhone 11 beziehungsweise iPhone XR übernehmen könnte, obwohl sich die Größe laut Kuo wohl nicht ändern wird. Die größten Neuerungen könnten sich neben dem Display beim Prozessor sowie der 5G-Unterstützung abspielen.

Ob tatsächlich ein iPhone SE Plus erscheint, ist nach jetzigem Stand mehr als unklar. Das Gerücht kam zuletzt schon im Jahr 2020 auf, was sich aber als Ente herausstellte. Daher sollte man diesen Teil mit besonderer Vorsicht genießen.

Was haltet ihr davon? Werdet ihr euch ein iPhone SE 3 kaufen?