Apple Silicon: Apple erlaubt wieder Sideloading von iOS-Apps

Nach der großen Ankündigung auf der WWDC 2020 stellte Apple im November die ersten Macs mit eigenen Prozessoren vor: Der M1-Chip soll dabei nicht nur äußerst effizient sein, sondern auch großartige Leistung bieten. Aufgrund seiner nähe zum A-Chip aus dem iPhone sollen dadurch nativ iOS- und iPadOS-Apps laufen, die sich einfach as dem Mac App Store laden lassen:

iPhone und iPad Apps

Zum ersten Mal laufen iPhone und iPad Apps direkt auf dem Mac. Das bedeutet mehr Games zum Spielen. Mehr Inhalte zum Ansehen. Und mehr Apps für alles, was du am liebsten machst. Sie funktionieren und verhalten sich wie echte Mac Apps – mit einer Menüleiste, Unterstützung für anpassbare Fenster, Maus und Trackpad Steuerung und mehr. Bereits gekaufte iPhone und iPad Apps, die jetzt für den Mac verfügbar sind, stehen in der Liste der gekauften Apps und können einfach geladen werden. Und natürlich sind sie auch im Mac App Store erhältlich.