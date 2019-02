15.02.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



15.02.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Laut OpenSignal haben iPhone-XS-Max-Benutzer mehr als doppelt so hohe LTE-Datengeschwindigkeiten wie iPhone-5s-Benutzer. Insofern lohnt sich ein Upgrade, wenn man viel mobil unterwegs ist.

OpenSignal schreibt, dass die Studie vom 26. Oktober 2018 bis 24. Januar 2019 lief und dabei Übertragungsgeschwindigkeiten auf Hunderttausenden von iPhones in den Vereinigten Staaten gemessen wurden.

iPhone XS Max-Benutzer konnten dabei eine durchschnittliche LTE-Download-Geschwindigkeit von 21,7 Mbit/s erzielen, verglichen mit nur 10,2 Mbit/s für iPhone 5s-Benutzer.

iPhone XS-Benutzer konnten eine durchschnittliche LTE-Download-Geschwindigkeit von 17,6 Mbit/s erzielen, während Nutzer des iPhone 6 bis hin zum iPhone 8 Plus-Benutzer auf eine durchschnittliche LTE-Download-Geschwindigkeit von 15,6 Mbit/s bis 17,1 Mbit/s kamen.

OpenSignal führt die höheren Datengeschwindigkeiten auf neueren iPhones auf verbesserte Modems und Antennendesigns in diesen Geräten zurück. So setzt Apple ab dem iPhone XS auf 4x4 MIMO-Antennen.

Wer 2019 noch ein iPhone 5s verwendet, könnte die Kosten für ein Upgrade auf ein neueres iPhone damit eventuell rechtfertigen. Allerdings hängt das auch immer vom Netzbetreiber und dem Netzausbau vor Ort ab, wie schnell LTE wirklich ist.

Wie sind eure Erfahrungen? Sind die älteren iPhones in eurem LTE-Netz wirklich so viel langsamer? Schreibt eure Erfahrungen einfach in die Kommentare. Wir sind sehr interessiert an euren Eindrücken.

Anzeige