Logitech StreamCam für Youtuber am Mac

Die Logitech StreamCam arbeitet am Mac und am PC und lässt sich mit einer kleinen Halterung am Display festmachen. Das klappt auch am Notebook-Deckel. Die Halterung erlaubt es, die Kamera umzustecken und beispielsweise für Instagram auch Hochkant-Videos aufzunehmen. Die Kamera erreicht eine maximale Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Der Nutzer kann aber auch mit 1280x720, 960x540, 848x480, 640x360 und 320x240 Pixeln filmen.

Ohne Monitorhalterung misst die Kamera 66 mm x 58 mm x 48 mm und wiegt 150 Gramm. Mit an Bord sind zwei Mikrofone für die Aufnahme von Stereoton oder zwei Monokanälen. Die Kamera arbeitet mit 1080p und wird per USB-C angeschlossen.

Logitech legt die Windows- und Mac-Software Logitech Capture bei, mit der die Belichtung, der Bildzuschnitt auf die aufgenommene Person und die Bildstabilisierung realisiert werden. Die Software hat außerdem einen Darkmode erhalten und erlaubt es dem Nutzer während des Streamings Text-Overlays im Video einzublenden. Der Bildzuschnitt wird auf Wunsch mittels Gesichtserkennung automatisiert. Die Kamera lässt sich auch mit den Anwendungen XSplit und der Open Broadcaster Software (OBS) verwendet, teilt Logitech mit.

Die Logitech StreamCam soll rund 160 Euro kosten und ist ab sofort erhältlich.



