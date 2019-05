04.05.2019 - 13:50 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Das Werksgelände der Loewe Technologies GmbH (Bild: Mxbyr) CC BY-SA 4.0

2013 hatte das Münchner Finanzunternehmen Stargate Capital den insolventen Fernsehgerätehersteller Loewe übernommen. Nun ist der deutsche Luxus-Fernsehhersteller Loewe abermals insolvent. Künftig sollen vermehrt Audioprodukte entwickelt werden. Auch der Einstieg in den Smart-Home-Bereich ist geplant.

Die Sanierung des deutschen Luxusfernsehherstellers Loewe, die 2013 begonnen hatte, war offenbar nicht solide genug, um das Unternehmen in ein sicheres Fahrwasser zu bringen. Nun musste Loewe erneut Insolvenz anmelden, will aber in Eigenregie den Karren aus dem Dreck fahren. Die Löhne für die rund 500 Angestellten sind bezahlbar, die Aufträge könnten allesamt erfüllt werden, teilte Loewe mit.

Das sogenannte vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenregie erfordert keinen Insolvenzverwalter, die bisherige Mannschaft bekleidet weiterhin die Geschäftsführung. Es kommt nur ein Sachverwalter dazu, der den Sanierungsprozess und die Geschäfte im Sinne der Gläubiger begleitet.

„Wie in der gesamten Branche wird auch unser Geschäft durch die anhaltende Marktschwäche bei Fernsehgeräten schwer belastet“, betont Ralf Vogt, Vorsitzender der Loewe-Geschäftsführung. Das Problem: Das Marktsegment in der gehobenen Klasse ist im laufenden Quartal um 20 Prozent rückläufig. Soll heißen: Immer weniger Menschen kaufen sehr teure Fernseher. Das entspricht auch der Beobachtung von Maclife: Die Fernseher der Mittelklasse bieten mittlerweile erheblich mehr Funktionen und eine Bildqualität, die den meisten Nutzerwünschen entsprechen dürfte.

Loewe will im Rahmen der Sanierung verstärkt in Audio-Lösungen investieren und seinen Standort in Berlin weiter ausbauen. Zudem will das Unternehmen in das Marktsegment Vernetztes Zuhause einsteigen. Loewe arbeitet nach eigenen Aussagen außerdem an einem modular aufgebauten Home-Entertainment-System, das zur IFA 2019 im Herbst präsentiert werden soll.

