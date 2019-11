LifeProof stellt neue Cases für iPhone-11-Reihe vor

Mit jeder neuen iPhone-Generation kommen zahlreiche Zubehörhersteller auf den Plan, um zahlreiche Accessoires und Hüllen bereitzustellen, damit die teuren neuen Geräte vor Schäden aller Art geschützt werden. Auch LifeProof liefert in diesem Jahr wieder allerlei neue Cases und stellte nun die neue FRĒ-Reihe für das iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max vor. Das schlanke und vor allem bunte Case soll das iPhone auch bei Stürzen aus bis zu zwei Metern ordentlich schützen und auch Unterwasser in zwei Metern Tiefe für eine Stunde durchhalten, wobei der Lightning-Anschluss, die Mikrofone sowie Lautsprecher abgedichtet sind, um eindringendes Nässe zu verhindern.

Das Design

Die neue FRĒ-Reihe reiht sich optisch perfekt in das Farbschema des neuen iPhone 11 ein und ist in den Farben Black, Fire Sky (Aqua/Red Orange), Violet Vendetta (Lavender/Purple) und Chalk it up (Grey/Dark Green). Weitere Farben sollen in Kürze verfügbar sein. Daneben besticht es durch eine schlanke Linie, die ein dünneres Design trotz hoher Stabilität verspricht.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen LifeProof FRĒ Cases sind ab sofort auf der offiziellen Website des Herstellers für einen Preis von 79,99 Euro für das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max bestellbar. Aktuell bietet LifeProof einen Rabatt von 20 Prozent auf Zubehör beim Kauf einer Schutzschülle.



