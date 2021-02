Lidl bringt preiswerte LED-Lichtschlange für das Smart Home

Das Lidl Livarno Lux LED-Band bietet die Möglichkeit, die Helligkeit zu regeln und eine von 16 Millionen Farben und Weißlicht-Tönen einzustellen. Das klappt sowohl per App als auch per Sprachsteuerung, wobei in beiden Fällen ein Gateway nach Zigbee-Standard erforderlich ist - wie beispielsweise den von Philips Hue.

Die Leistungsaufnahme des Lichtbands beträgt 22 Watt. Im Paket enthalten sind doppelseitiges Klebeband von 3M und ein 10 cm Anschlusskabel zum Verbinden mit einem weiteren LED-Band.

Dieses Beleuchtungssystem ist für die indirekte Illumination gedacht und kann beispielsweise hinter Möbeln oder unter Vorsprüngen gut montiert werden.

Das Lidl Livarno Lux LED-Band ist 2 Meter lang und kostet nur rund 35 Euro. Es ist individuell teilbar - man muss also kein 2 Meter langen Lichtschlauch in der verlegen. Lidl verkauft das LED-Band ausschließlich online - ihr müsst also nicht in die Läden gehen und danach suchen.

Verwendest du ein ähnliches Licht-System? Kannst du einige Erfahrungswerte vermitteln, wie und vor allem wo du die LIchtschlange montiert hast? Dann schreibe gerne einen Kommentar in die Felder unterhalb dieses Artikels, wir und die anderen Leser sind sehr gespannt.