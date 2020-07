Leak: Kommt jetzt endlich der neue 2020er iMac?

Traditionell ist die WWDC kein Hardware-Event, aber dennoch kündigte Apple in manchen Jahren dort auch neue Geräte an. In diesem Jahr präsentierte man neben der neuen Betriebssysteme auch die neuen ARM-Macs, die ab Ende 2020 auf den Markt kommen sollen. Zuvor kam das Gerücht auf, dass Apple auch ein vollständiges Redesign für den iMac plant und diesen auf der Entwicklerkonferenz vorstellt. Auch die verlängerten Lieferzeiten des aktuellen Modells sprachen dafür. Doch Fehlanzeige. Und das Warten geht weiter.

Twitter-Leaker glaubt an baldige Veröffentlichung

Während es nicht zur Ankündigung kam und auch einen Monat keinerlei neue Produkte erschienen, meldete sich der zuverlässige, aber anonyme Leaker L0vetodream auf Twitter zu Wort (via MacRumors). In typisch kryptischer Art und Weise äußerte der Nutzer, dass Apple nun einige neue Produkte vorbereitet und diese bereit für den Versand sind. Unklar ist dabei natürlich, um welche Geräte es sich handelt. Grundsätzlich warten 2020 nicht mehr allzu viele Apple-Produkte auf ihre Aktualisierung. Neben dem HomePod, Apple TV, 16" MacBook Pro, iMac, iMac Pro und Mac mini könnte dies ein Hinweis auf neue iPad-Modelle sein, da bislang nur das iPad Pro neue Hardware erhielt. Die Tablets werden aber ähnlich wie die neuen iPhones nicht vor Ende des dritten Quartals erwartet.

in my dream some products are ready to ship — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 18, 2020

Nach dem HomePod und Apple TV sind allerdings der iMac und der iMac Pro am überfälligsten – vor allem in puncto Design. Der iMac erscheint nämlich schon seit rund 12 Jahren in ähnlicher Form und wurde lediglich schlanker. Der iMac Pro erschien 2017 und hat seither keinerlei Upgrades erhalten. Damit scheinen die Geräte die perfekten Kandidaten für kommende Ankündigungen zu sein.

Der Leaker L0vetodream hat sich in der Vergangenheit oft als zuverlässige Quelle gezeigt. Neben korrekten Vorhersagen zur Veröffentlichung von iPad Pro und iPhone SE sagte er die Marketingnamen zur macOS Big Sur voraus und ging sogar auf die neue watchOS-7-Funktion ein, die beim Händewaschen unterstützen soll.

Es bleibt daher spannend, welche Produkte Apple als Nächstes veröffentlicht. Welches Gerät sollte eurer Meinung nach schnellstens ein Upgrade erhalten? Lasst es uns wissen.