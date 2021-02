Leak: Dieses geheime Projekt leitet Dan Riccio ab sofort bei Apple

Ende Januar gab Apple bekannt, dass man einen weiteren Wechsel vollzieht. Lange hatte Top-Manager Dan Riccio die Leitung über die Hardware-Ingenieure inne und gab sie nun an John Ternus ab, der bereits auf vorangegangenen Events die Vorstellung verschiedener Geräte wie dem Mac Pro übernahm. Während Ternus Werdegang als Riccios Nachfolger damit klar war, ließ Apple sich keine Aussagen zu Riccios neuen Aufgaben entlocken.

Kein Apple Car von Riccio

Zunächst spekulierte man, dass der ehemalige SVP die Leitung von Apples nicht offiziell bestätigter Auto-Entwicklung übernehmen wird. Wie Mark Gurman von Bloomberg nun mitteilte, ist dies nicht der Fall. Stattdessen soll sich Riccio ähnlich wie 2020 Phil Schiller weniger Aufgaben widmen, aber dafür intensiver. Dazu soll der Manager einen besonderen Blick auf Apples AR- und VR-Pläne werfen, die sich hinter den Kulissen in Entwicklung befinden.

Weiter heißt es, dass man an einem VR-Headset arbeitet, das vor allem den High-End-Markt bedienen soll und auch einige AR-Funktionen besitzt. Allerdings soll das Projekt etwas ins Straucheln gekommen sein, sodass man nun auf Riccio hofft, um es wieder auf Kurs zu bringen. Erst kürzlich berichteten wir, dass das VR-Headset etwa 3.000 Euro kosten und über zwei 8K-Displays verfügen soll.

Daneben meldet Gurman weiter, dass Apples Chip-Experte Johny Scrouji auch die Entwicklung der Displays und Kamera-Systeme überwachen wird. Dadurch soll Apple dem „ersten selbst entwickelten Display“ einen Schritt näher kommen. Es wird spekuliert, dass es sich dabei um Mini-LED-Displays für das nächste iPad Pro sowie neue Mac-Computer handeln soll.

Auch wenn sich Riccios Mitarbeit am Apple Car dadurch nicht bestätigt, macht die Meldung Hoffnung auf ein schnelles Voranschreiten des VR-Headsets, welches laut Insider der Vorreiter zu der AR-Brille sein soll. Was haltet ihr davon? Ist Riccio der richtige Mann für das Projekt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.