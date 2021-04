Leak: Bunter iMac mit Apple-Prozessor auf dem Apple-Event?

In weniger als 48 Stunde ist das Apple-Event und noch immer ist unklar, was Apple abseits eines iPad Pro vorstellen könnte. Dem zuverlässigen Leaker L0vetodream zufolge könnte es eine kleine Überraschung geben. Auf Twitter postete er nämlich einen kryptischen Hinweis, der auf eines hindeutet: Neue iMacs.

iMacs werden 2021 wieder bunter

Auf den Bildern geht L0vetodream auf die Tatsache ein, dass Apple das Logo auf der Einladung farblich stark an das bunte Logo aus vergangenen Zeiten angelehnt hat und sich die Farben damals schon im iMac G3 widerspiegelten. Dies hören wir jedoch nicht zum ersten Mal. Bereits im Februar hatte der Leaker Jon Prosser verkündet, dass Apple den iMac wieder farbenfroh gestaltet und man sich dabei wohl am aktuellen iPad Air orientieren wird. Doch die zwei Leaks scheinen nicht genug zu sein. Apple selbst könnte nun den entscheidenden Hinweis gegeben haben.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Lieferschwierigkeiten deuten auf neuen iMac hin

Die Gerüchte um ein neues iMac-Design schwirren schon seit einiger durch die Gerüchteküche. Dabei könnte vor allem das kleine Modell die größte Verwandlung durchmachen. Der 21,5" iMac könnte nämlich auf 24" anwachsen, ohne dass Apple die Größe ändert. Genau dieser stellt nun die Möglichkeit in Aussicht, dass der iPhone-Hersteller schon am 20. April neue iMacs vorstellen könnte. Nach den Leaks sind nun die Lagerbestände knapp geworden, sodass Lieferzeiten teils schon angestiegen sind. Das absolute Basismodell ist daher nicht vor dem 27. April verfügbar. Ausreichend Zeit für einen Generationswechsel.

Auch wenn wir eigentlich darauf spekulierten, dass Apple das iMac-Redesign erst zur WWDC ankündigt, wird eine Vorstellung auf dem April-Event immer wahrscheinlich. Die Mac-Sparte befindet sich zudem im Umbruch, sodass wir ohnehin neue Modelle mit Apple-Prozessoren erwarten. Hier ist jedoch unklar, ob Apple sich im kleinen iMac für einem M1-Chip und im großen Modell für einen M1X-Chip entscheiden wird. Ebenfalls steht nicht fest, ob man beim Designwechsel auch schon auf ein neues Mini-LED-Display setzt oder ob dieses erst später eingeführt wird.

Was haltet ihr von den Gerüchten? Ist was dran? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.