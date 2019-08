24.08.2019 - 12:37 Uhr Geschrieben von Mac Life



24.08.2019 - 12:37 Uhr Geschrieben von Mac Life

Dynaudio Music 3 (Bild: Dynaudio)

Die klassische Hifi-Anlage hat ausgedient. Lautsprecher mit überragendem Klang werden immer handlicher und bestechen mit wunderschönem Design. Wir präsentieren Ihnen Airplay-kompatible Lautsprecher für höchste Ansprüche von unterschiedlichen Herstellern.

Dynaudio Music 3

Mit der Music-Reihe versucht Dynaudio den Wandel vom hochpreisigen Hifi-Ausstatter zu kleineren und günstigeren Lautsprechern zu schaffen, die dennoch gut klingen. Der Music 3 gehört zu den beiden kleineren Modellen und ist mit zwei Gewebehochtönern und einem 5-Zoll-Tieftöner ausgestattet. Ein eingebauter Akku liefert bis zu acht Stunden Wiedergabe per AirPlay und Bluetooth.

Produkthinweis

Dynaudio Music 3 Kabelloses Musiksystem - Hellgrau Preis: 499,00 €

KEF LSX

KEF LSX (Bild: KEF)

Die britische Firma KEF ist unter Audioliebhabern keine Unbekannte. Mit den LSX bietet der Hersteller nun ein völlig kabelloses System, welches den Klang einer echten Stereoanlage bieten will. Mit Musik gespeist werden die Lautsprecher per AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect oder Tidal. Im Inneren sorgt viel Technologie für einen tollen und kräftigen Klang.

Produkthinweis

KEF LSX - WLAN Lautsprecher - Grün | Aktivboxen mit Bluetooth | Multiroom speakers | Wifi Speaker, Airplay 2, Spotify | Bester Wireless Lautsprecher Preis: 922,04 €

Sonos One

Sonos One (Bild: Sonos)

Der Sonos One ist wohl so etwas wie der Erzfeind des HomePod. Er ist ungefähr genauso groß, bietet einen ähnlich guten Klang, ist ebenfalls per AirPlay ansteuerbar, kostet aber etwas weniger. Bei der Sprachsteuerung setzt er nicht auf Siri, sondern auf Alexa, und der Sonos One ist beständig gegen Feuchtigkeit – kann also auch im Badezimmer oder auf der Terrasse stehen.

Produkthinweis nicht verfügbar

Beoplay M3

Beoplay M3 (Bild: Beoplay)

Eher zu den kompakteren Geräten gehört der Beoplay M3. Das Gehäuse aus Aluminium und das austauschbare Cover aus Schafwolle lassen ihn aber nicht minder edel aussehen. Kleinere bis mittelgroße Räume erfüllt er problemlos mit einem gleichmäßigen und satten Klang. Angesteuert wird er per Bluetooth oder AirPlay. Außerdem ist ein Klinkenstecker verbaut.

Produkthinweis

Bang & Olufsen 1200322 Beoplay M3 Natural 2 Lautsprecher, Grau Preis: 239,00 €

B&W Zeppelin

B&W Zeppelin (Bild: Bowers & Wilkins)

Mit der Grundform des Zeppelins ist Bowers & Wilkins ein echter Klassiker gelungen. Das aktuelle Modell, der Zeppelin Wireless, ist mit Glasfaser-Lamellen verstärkt, bietet mit einem 150mm-Tieftöner kräftigen Bass und setzt auf AirPlay und Spotify Connect als Eingabequelle. Zusätzlich ist aber auch noch ein klassischer Klinkenstecker verbaut. Gesteuert wird er wahlweise per App.

Produkthinweis

Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless Wireless-Musiksystem mit Apple AirPlay, Bluetooth aptX und Spotify Connect schwarz nicht verfügbar

Devialet Phantom

Devialet Phantom (Bild: PALAST-JManigand)

Dieser Lautsprecher erinnert eher an ein Raumschiff oder eine Drohne als an einen Lautsprecher. Der französische Hersteller will damit aber nicht weniger, als das Musikhören revolutionieren. Mit bis zu 4500 Watt schafft es das UFO auf maximal 108 Dezibel, egal ob per Bluetooth, AirPlay oder Spotify Connect. Für das Innenleben werden nicht weniger als 108 Patente genutzt.

Apple HomePod

HomePod (Bild: Apple)

Als smarter Lautsprecher mag der HomePod dank Siri nicht überzeugen können, als Lautsprecher tut er es dennoch. Der HomePod passt die Wiedergabe stets dem Raum an und erzeugt so einen klaren, ausgewogenen und kräftigen Klang, der in dieser Größenklasse seinesgleichen sucht. Leider ist er nur per AirPlay ansteuerbar, bietet nicht einmal Bluetooth und mag nur Apple Music.

Produkthinweis

XIHAMA für Apple Lautsprecher Standfuß. Tragbar Echt Leder Antirutschmatte Schutz Pad für Apple homepod Lautsprecher (schwarz) Preis: 11,30 €

Naim Audio Mu-so

Naim Audio Mu-so (Bild: Andy Cahill)

Die Mu-so ist das erste kabellose Musiksystem von Naim Audio, kann aber dennoch mit seinen 450 Watt Verstärkerleistung überzeugen. Integriert ist die Anbindung per AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth und sogar der Streaming-Dienst Tidal ist direkt abrufbar. Auch Webradio-Stationen werden per App favorisiert und abgespielt. Auch Multi-Room beherrscht die Mu-so problemlos.

Anzeige