So laden die AirPods 2. Interessieren Sie sich für Details? Und zwar so sehr, dass Sie das Ladeverhalten von Geräten gerne minutiös analysieren? Das hat der Nutzer @colinstalter ebenfalls getan und es in einer Grafik auf Reddit mit den übrigen Teilnehmern geteilt. Bemerkenswert ist, dass zuerst die AirPods mit deutlich mehr Energie geladen werden und dann aber auch das Ladecase einmal mit mehr Energie.

Sind Sie genauso neugierig wie @colinwalter, dann werten Sie doch erst einmal seine Ergebnisse aus, und schauen, ob Sie diese nicht genauso nachmessen können. Er hat dazu ein 5-Watt-iPhone-Netzteil und ein USB-auf-Lightning-Kabel genutzt und nicht etwa von der Lösung Gebrauch gemacht, Pods und Case kabellos aufzuladen.

Das Ladeverhalten der AirPods 2

Laut @colinwalter würden die AirPods der zweiten Generation zunächst für dreieinhalb Minuten mit deutlich mehr Strom stark aufgeladen. Die Ohrhörer selbst benötigen knapp 30 Minuten, ehe Sie komplett aufgeladen sind.

Das Ladecase benötigt hingegen zwei Stunden, ehe es komplett aufgeladen ist. Es fängt erst an, Strom aufzunehmen, wenn die AirPods selbst bereits zu 20 Prozent geladen sind. AirPods und die Ladehülle zusammen würden nie mehr als 2,5 Watt „ziehen“.

Der Verbrauch beim Laden liegt in den ersten Minuten am höchsten. In dieser Zeit werden aber ausschließlich die AirPods geladen.1

Wenn Sie wissen wollen, wie die einzelnen Ladephasen im Detail stattfinden, schauen Sie sich den Graph an, den @colinwalter dazu erstellt hat.

AirPods 2 seit März

Apple hat die neuen Ohrhörer in zweiter Generation erst im März 2019 in den Handel gebracht. In unserem Test in der Redaktion stellte sich heraus, dass das Unternehmen Gutes noch besser machte, aber sehr wohl das Rad nicht neu erfand.

