Großartige Idee: Ladecase der AirPods Pro 2 mit Mini-Display und Touch-Steuerung

Wie wäre es, wenn das Ladecase der Apple AirPods Pro nicht nur eine Lade-Funktion hätten, sondern auch gleich noch ein paar weitere Möglichkeiten böten? In einem wirklich interessant gemachten kurzen Video ist die Konzept-Plattform Tech Blood dieser Frage nachgegangen und zeigt, was Apple noch alles mit dem Ladecase anstellen könnte.

Das Video zeigt das bekannte breitere Design des Ladecases der Apple AirPods Pro. An der Vorderseite erkennt man dabei ein Display, welches zum Beispiel eingehende Anrufe anzeigt und per Touch-Steuerung annehmen kann. Mit einem solchen „“Retina HD-Display“, wie es Tech Blood nennt, könnte Apple auch den Ladezustand optisch gut sichtbar mit Prozentangabe anzeigen, oder Musiktitel beim Abspielen. Natürlich hat man dafür bereits das iPhone mit der App, die all diese Daten anzieht - aber ein Konzept denkt halt auch einmal über die aktuellen Möglichkeiten hinaus und bieten alternative Lösungsvorschläge. Wir finden, das ist hierbei sehr gut gelungen.

Zukunftsmusik für die Apple AirPods Pro 2

Fanvideos dieser Art sind immer besonders spannend, denn sie spiegeln wieder, was sich Endverbraucher für kommende Produkte und Produkt-Generationen vorstellen und zeigen daher häufig auch das, was nicht unbedingt realistisch als Neuerung in naher Zukunft ist. Häufig sind diese Konzepte sehr weit dem eigentlichen technischen Stand voraus.

Bei dem Ladecase mit Display ist das sicherlich ebenso. Die Technik ist dabei schon da, doch vermutlich kann man zumindest aktuell eine solche Idee nicht kostengünstig umsetzen.