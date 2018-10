31.10.2018 - 21:37 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Ein MEMS-Beschleunigungssensor unter einem Elektronenmikroskop. (Bild: iFixit)

In einem Krankenhaus versagten auf einmal zahlreiche iPhones und Apple Watches ihren Dienst. iFixit hat herausbekommen, dass entwichenes Helium daran Schuld hat. Android-Geräte scheinen immun zu sein. Das liegt an einer speziellen Technik, die Apple einsetzt.

In einem US-Krankenhaus versagten auf einmal mehrere Apple-Geräte. Zuerst wurde die Ursache als elektromagnetischer Impuls verdächtigt, doch das Problem wurde durch Helium verursacht.

Im Morris Hospital in der Nähe von Chicago wurde ein neues MRT installiert, durch das etwa 40 Apple-Geräte vorübergehend außer Gefecht gesetzt wurden. Die meisten Geräte reagierten überhaupt nicht mehr. Selbst das Aufladen schien nicht mehr möglich. Einige Geräte reagierten noch, konnten aber nicht mehr per Mobilfunk online gehen.

Ein Techniker des Krankenhauses berichtete über das Problem auf Reddit und als andere User erfuhren, dass im MRT-Maschine flüssiges Helium verwendet wird, geriet das Gas in Verdacht. Es wurde vermutet, dass die neue MRT-Anlage ein Heliumleck hat. So war es auch: Etwa 120 Liter flüssiges Helium wurden über fünf Stunden in das Gebäude geleitet.

iFixit wurde auf das Problem aufmerksam und unternahm eigene Versuche. Auch hier reagierten iPhones negativ auf Helium. In jedem Smartphone stecken heute Gyroskope und Beschleunigungssensoren mit mikrometerdünnen Elementen. Doch diese gibt es auch in Android-Smartphones. Selbst wenn Heliummoleküle in diese Chips eindringen und mechanischen Abläufe stören, kann dies nicht das eigentliche Problem sein. Interessanterweise waren iPhones, die älter als sechs Jahre alt waren, nicht betroffen.

iFixit entdeckte schließlich, dass es sich um die innere Uhr der Geräte handelt, die durch Helium Probleme bekommt. Der Taktgeber oder Oszillator ist normalerweise ein Quarzkristall, aber Apple verwendet seit einiger Zeit MEMS Silizium-Zeitoszillatoren. Fällt so ein Modul aus, gibt es ernsthaft Probleme.

Interessanterweise beschreibt Apple dieses Problem in seinen Benutzerhandbüchern für das iPhone und die Apple Watch: "Wenn Sie das iPhone Umgebungen hohen Konzentrationen von Industriechemikalien aussetzen, einschließlich verflüssigter Gase wie Helium, kann dies die Funktionalität des iPhone beeinträchtigen."

Die Geräte erholen sich übrigens nach einiger Zeit wieder. Apple rät dazu, sie vom Ladekabel getrennt eine Woche lang auszulüften. Nach einer Woche kann das Gerät an ein Netzteil angeschlossen und eine Stunde lang geladen werden. Danach sollte es sich wieder nutzen lassen.

