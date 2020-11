Künftige CoronaWarn-App soll Datenschutz aushöhlen

Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland sorgen für Aufregung in der Politik. Gesundheitspolitiker der Großen Koalition wollen Nachbesserungen bei der CoronaWarn-App.

Wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet, steht dabei auch zur Debatte, die strengen Datenschutzvorgaben zugunsten einer besseren Nachverfolgung von Infektionen zu lockern.

„Die App könnte uns noch besser helfen, wenn die Gesundheitsämter punktuell einen Datenzugang erhalten würden“, sagte der Bundestagsabgeordnete Tino Sorge (CDU) dem Focus. Denkbar wäre demnach eine freiwillige Option für App-Nutzer, ein positives Corona-Testergebnis direkt an das lokale Gesundheitsamt weiterzugeben.

„Dadurch könnten die Behörden bei der Ermittlung von Infektionsketten spürbar entlastet werden und Kontaktpersonen schneller warnen“, erklärte Sorge.

Karl Lauterbach (SPD) will, dass die App mit Zusatzfunktionen wie einem digitalen Kontakttagebuch ergänzt wird. So könnten Nutzer selbst für jeden Tag eintragen, mit wem sie zusammen waren und im Falle einer Infektion sich besser an solche Ereignisse erinnern. Einen direkten Zugriff der Behörden auf dieses Tagebuch soll es nicht geben.

Lauterbach schlägt zudem vor, die Zahl der registrierten Kontakte zwischen App-Nutzern zu messen. „Damit könnten wir größere Cluster-Infektionsherde schneller erkennen und bekämpfen“, sagte Lauterbach dem Focus.

Die Bundesregierung bereitet in Kooperation mit SAP und Deutsche Telekom bereits technische Änderungen vor. Die Corona-Warn-App solle „kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert“ werden, sagte die Sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit dem Focus. Zusätzliche Funktionen dürften dabei aber nicht im Widerspruch zum Grundsatz der Freiwilligkeit stehen.

Die Updates sollen die Messqualität erhöhen und den Warnprozess verbessern, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Die CoronaWarn-App ist seit Mitte Juni 2020 verfügbar und wurde seitdem mehr als 21 Millionen Mal heruntergeladen. Wie oft sie tatsächlich eingesetzt wird, ist nicht bekannt.

Was hältst du von den Vorschlägen, die CoronaWarn-App aufzurüsten? Ist das im Angesicht der Pandemie einfach ein nötiges Opfer oder sollten die Behörden davon die Finger lassen?