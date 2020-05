Krasse Sache: Smart TV mit 65 Zoll für 600 Euro von Xiaomi

Im März 2020 wurde der Xiaomi Mi Smart TV 4S vorgestellt, doch das war keine Notiz wert, weil niemand dachte, dass der Riesenfernseher mit 4K Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) auch nach Deutschland kommen wird. Doch da haben wir uns geirrt. Der Xiaomi Mi Smart TV 4S wird mit Android TV 9.0 ausgestattet ab sofort über Amazon verkauft. Chromecast ist ebenfalls eingebaut.

Technische Daten Xiaomi Mi Smart TV 4S Echte 4K Auflösung / 3.840 x 2.160 Pixel

HDR Unterstützung / MEMC Technik

2 GB RAM (Arbeitsspeicher) / 8 GB ROM (interner Speicher)

DTS und Dolby Audio Unterstützung

Aluminium Rahmen

Amazon Prime Video, Netflix, Youtube, Google Play Store, HbbTV 2.0

Sprachsteuerung über Google Assistant, Bluetooth Fernbedienung mit Mikrofon

3x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, AV Input, Ethernet LAN, WLAN, Optischer Audioausgang Kopfhörerausgang, CI+ Slot

Der Fernseher ist riesig: 65 Zoll entsprechen 1,65 Meter. Das dürfte bei so manchen Kaufwilligen arge Platzprobleme auslösen. Wo stellt man so einen Fernseher auf? Immerhin soll ein Metallrahmen für Stabilität sorgen und der TV lässt sich mit entsprechenden Halterungen auch an stabilen Wänden befestigen.Der Fernseher misst 144,9 x 31,9 x 90,7 cm und wiegt 17,6 kg.

Hinsichtlich der Ausstattung ist der Fernseher nicht von schlechten Eltern. Neben Dolby Audio und DTS-HD gibt es USB und HDMI jeweils in dreifacher Ausfertigung. Dazu kommen WLAN, Bluetooth und Ethernet.

Da Android an Bord ist, können über den Play-Store entsprechende Apps installiert werden, für Amazon Prime Video, Netflix und YouTube sind die Apps bereits installiert. Für weitere Apps stehen 16 GByte Speicherplatz zur Verfügung. Der Arbeitsspeicher ist mit 2 GByte ordentlich groß.

Das größte Rätsel dürfte jedoch die Bildqualität sein. Da es noch keine Tests aus Europa für dieses Gerät gibt, das von Amazon nur per Spedition geliefert werden kann, ist das ein einigermaßen großes Wagnis - im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Amazon finden sich derzeit nur Bewertungen für das 55-Zoll-Gerät.

Interessierst du dich für den Fernseher? Würdest du ihn vielleicht sogar kaufen? Schreib doch einmal in die Kommentare, wir sind gespannt.