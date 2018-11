22.11.2018 - 11:15 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit einigen Jahren bieten Google und Amazon bereits preisgünstige TV-Sticks an, die sich gut hinter den meisten Fernsehern verstecken lassen und zudem leicht zu verwenden sind. Apple bietet hingegen nur die Set-Top-Box „Apple TV“, aber das könnte sich bald ändern. Laut einem aktuellen Bericht plant das Unternehmen ebenfalls einen TV-Stick, der die Reichweite des noch unangekündigten TV-Streamingdienst deutlich erhöhen soll.

Mit dem Fire TV und dem Fire TV Stick bietet Amazon schon lange die Auswahl zwischen einer High-End-Streamingbox und einem günstigeren TV-Stick. Während sich beide Geräte im Kern ähneln, richten sie sich jedoch an verschiedene Nutzergruppen. Bei Apple ist dies anders. Im Apple-Portfolio befinden sich nur das Apple TV und Apple TV 4K, die sich im Preis nur wenig voneinander unterscheiden, aber gegenüber jeglicher Konkurrenz deutlich teurer sind. Das Basismodell kostet hier schon stolze 159 Euro, während der teuerste Fire TV Stick 4K von Amazon rund 100 Euro weniger kostet.

Ein Apple TV-Stick mit oder ohne Siri Remote?

Laut einem Bericht von The Information soll Apple ebenfalls an einem TV-Stick arbeiten, wodurch das Unternehmen ein völlig neues Preissegment erobern könnte. Die größte Frage stellt sich allerdings bezüglich der Eingabemethode. Die derzeitige Siri Remote bietet das Unternehmen schließlich zu einem Preis von 65 Euro an und kostet damit bereits mehr als die Sticks und Adapter der Konkurrenten. In iOS 12 hat Apple jedoch die Remote-Funktion tief in das System integriert und macht es über das Kontrollzentrum abrufbar, wodurch der Stick theoretisch auch ohne „richtige“ Fernbedienung auskommen könnte.

Apples TV-Stick wird günstig, weil ...

... das Unternehmen seine Reichweite erhöhen möchte. Wie in den letzten Monaten bekannt wurde, arbeitet man in Cupertino, Los Angeles und anderen Städten mit Hochdruck an eigenen TV-Serien für einen eigenen Streamingdienst. Dieser könnte kostenlos für alle Apple-Kunden zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zu Apple Music soll der Dienst nur auf Apple-Produkten abrufbar sein. Mit einem günstigen TV-Stick könnten somit neue Kunden erreicht werden, die bisher die Kosten scheuten. Natürlich ist der Bericht, wie immer, mit Vorsicht zu genießen, aber interessant wäre eine solche Umsetzung dennoch...

