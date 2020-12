Kommen jetzt mattschwarze MacBooks?

Ein richtiges sattes Schwarz – das wünschen sich offenbar viele Nutzer von Apple für die Farbe eines MacBooks. Das ist nicht ganz einfach, denn Apple will die Gehäuse nicht lackieren, sondern eloxieren. Dabei handelt es sich um ein grundsätzlich anderes Verfahren, die Farbe eines Metallgegenstandes zu beeinflussen.

Beim Eloxal-Verfahren wird die Schutzschicht durch Umwandlung der obersten Metallschicht ein Oxid bzw. Hydroxid gebildet. Es entsteht eine 5 bis 25 Mikrometer dünne Schicht, die tiefere Schichten vor Korrosion schützt. Und bei mattem Schwarz kommt noch eine andere Eigenschaft zum Tragen: Das MacBook reflektiert an den mattschwarzen Stellen das einfallende Licht nicht.

Bisher war es nur möglich, eine dunkelgraue Farbe per Eloxal-Verfahren zu erreichen. Das Problem ist, dass eloxierte Flächen recht stark glänzen – keine gute Voraussetzung für den Plan, eine matte Oberfläche zu erzielen.

Apple beschreibt im Patentantrag nun eine Kombination aus schwach glänzender Eloxierungsschicht, die mit schwarzen Farbpartikeln durchsetzt wird. So soll sich die Oberflächengeometrie so verändern, dass ein matter Farbton entsteht.

Wie bei jedem Patent ist es nicht erforderlich, dass Apple diese Idee auch in die Tat umsetzt. Im Gegenteil: Eine Vielzahl von Patenten wird niemals in die Realität umgesetzt, sondern zielt nur darauf ab, entsprechende Techniken in der Hinterhand zu haben oder der Konkurrenz bestimmte Lösungswege zu verbauen oder zumindest zu erschweren.

Wie siehst du das? Willst du ein mattschwarzes MacBook oder ein mattes iPhone?

