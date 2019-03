26.03.2019 - 20:08 Uhr Geschrieben von Frank Krug



Samsung-Fernseher: Auf so einem gibt es demnächst auch eine Apple-App (Bild: Ales Nesetril)

In der Not frisst der Apfel Fliegen. Auf der Consumer Electronic Show kündigte Samsung an, zukünftig iTunes auf firmeneigenen Fernsehern anzubieten. Ein Paradigmenwechsel, wie Kolumnist Frank Krug in seiner aktuellen Kolumne für Mac Life feststellt. Vor Jahren wäre dies noch undenkbar gewesen, doch seit einiger Zeit zeigt sich Apple unglaublich offen. Des Geldes wegen?

Unglaublich aber wahr: Apple und Samsung, deren Beziehung bislang eher durch Patentstreitigkeiten denn durch Liebesbekundungen geprägt war, kündigen eine Zusammenarbeit an. Das hört sich wie ein Märchen an. Es ist aber ebenso wahr wie die Tatsache, dass bei der diesjährigen Handball-WM erstmals nord- und südkoreanische Spieler in einer Mannschaft zusammenspielen. Warum sollte den Kaliforniern nicht ähnlich Epochales gelingen wie den Koreanern? Zumal beide nicht aus spontaner Zuneigung zueinandergefunden haben, sondern aus blanker wirtschaftlicher Notwendigkeit. Und das wirtschaftliche Band einer Ehe erfahrungsgemäß länger hält als eine Verbindung aus purer Leidenschaft.

Tim Cook hat scheinbar endlich erkannt, dass er sich den Luxus einer elitären Abschottung nicht länger leisten kann. Wenn Apple zukünftig weiter bei der digitalen Gestaltung des Alltags mitmischen will, muss es den selbst errichteten Elfenbeinturm schleunigst verlassen und sich unters gemeine Fußvolk mischen. Denn bereits die Preisgestaltung der eigenen neuen Produkte dringt in Grenzbereiche vor, die sich mit Gewalt gegen alle Marktgesetze stemmen. Wie lange die Apple-Anhängerschaft da noch mitgeht, ist fragwürdig.

Die Meldungen über rückgängige Absatzzahlen im Hardwarebereich deuten jedoch eine Trendwende an. Amazon, Google und selbst die Deutsche Telekom mit ihrem neuen MagentaTV bieten inzwischen Systeme an, die fremde Dienste integrieren. Sich wie im Fall von Apple TV extra eine eigene Set-Top-Box anschaffen zu müssen, um iTunes-Inhalte auf dem Fernseher zu streamen, erscheint da wie ein überholtes Modell aus der Vorzeit. Der Anwender möchte auf einem Gerät die Möglichkeit haben, auszuwählen, welche Dienste er nutzen will.

Wer diese Flexibilität nicht anzubieten vermag, wird zukünftig schlichtweg keine Rolle mehr spielen. Selbst Sky musste wohl oder übel zusätzlich zum üblichen Pay-TV-Modell mit langen Vertragslaufzeiten das Modell „Sky-Ticket“ mit monatlicher Kündigungsfrist anbieten.

Zu guter Letzt geht jetzt endlich auch Apple fremd. Wenn diesem Entschluss nun möglichst bald auch die Produktion eigener Inhalte folgt, ist das Rennen wieder offen – auch wenn Amazon mit deutlichem Vorsprung auf die Zielgerade geht. Alle oben genannten Anbieter produzieren längst selbst qualitativ hochwertige Filme und Serien, die auf firmenfremder Hardware abrufbar sind. Apple muss hier nun schnell liefern. Dass sie dies können und auch in der Lage sind, Maßstäbe zu setzen, haben sie einst mit Pixar bewiesen. Nur ist dies leider schon eine Erfolgsgeschichte aus der „guten alten Zeit“, in der Streaming-Boxen in Space-Grau noch große Begeisterungsstürme hervorrufen konnten.

Frank Krug ist freier Autor, lebt in Berlin und schreibt regelmäßig für die Mac Life.

