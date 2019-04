11.04.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



11.04.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Thomas Weinreich)

Wird Apple die Grenzen zwischen macOS und iOS noch stärker verwischen? Würden dann Apps im Vollbild auf dem Mac laufen und Nutzer per Splitscreen weitere App-Fenster hervorzaubern? Der deutsche Designer Thomas Weinreich hat ein interessantes Konzept erstellt, das tatsächlich demonstriert, wie eine Vermählung zwischen beiden Betriebssystemen aussehen könnte.

Das Konzept für eine iOS-isierung von macOS von Thomas Weinreich sieht vor, dass jede App grundsätzlich im Vollbildmodus läuft. macOS bietet schon jetzt einen Vollbildmodus, doch Weinreich geht noch weiter. Wie bei iOS auf dem iPad sollen Nutzer weitere Apps aus dem Dock per Split-Screen hinzuziehen können. Und wenn gewünscht, können auch mehrere Apps auf einem Bildschirm Seite an Seite angezeigt werden. Das arrangieren der Fenster soll per Drag und Drop mittels Maus oder Touchscreen möglich sein.

Interessantes Detail: Im Konzept müssen auch unter macOS keine Anwendungen mehr geschlossen werden sondern können wie bei iOS einfach geöffnet bleiben. Der Nutzer kann die zuletzt geöffneten Anwendungen im Springboard sehen, bei Bedarf wieder starten und in ihrer Reihenfolge verändern.

Natürlich kommt auch dieses Konzept nicht ohne schwebende Apps aus - beispielsweise für den Taschenrechner, der dann doch wieder nicht im Split-Screen-Modus angezeigt wird. Wir würden uns diese Funktion ja eher für iOS wünschen als für macOS.

Wie geht es euch mit dieser Idee? Ist das etwas, mit dem ihr produktiv arbeiten könntet auf eurem Mac oder sind diese Ideen Teufelszeug? Wir sind sehr an eurer Meinung interessiert - schreibt sie einfach in die Kommentarfelder unterhalb dieses Artikels.

