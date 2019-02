14.02.2019 - 15:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: AppleiDesigner & Skyline News)

Es wird erwartet, dass Apple Anfang Juni das neue macOS 10.15, tvOS 13, watchOS 6 sowie iOS 13 ausführlich vorstellen wird. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr deutlich an der Stabilität und Performance arbeitete, soll es in diesem Jahr wieder mehr neue Funktionen geben. Während hierzu nur wenig bekannt ist, haben sich Konzeptkünstler ans Werk gemacht und präsentieren interessante Idee für iOS 13 auf dem iPhone und iPad.

Über den YouTube-Kanal ConceptiPhone haben iDesigner und Skyline News ein interessantes Konzept zu iOS 13 veröffentlicht. In dem Video werden über 40 Neuerungen präsentiert, die gerne umsetzen darf. Zwar wird dies natürlich nicht so schnell geschehen, aber das Konzept zeigt durchaus, wohin die Reise von iOS gehen kann. Oftmals sind es die kleinen Details, die Apple nur mit kleineren Anpassungen umsetzen könnte. Dazu zählt etwa eine Überarbeitung der Lautstärken-Einblendungen sowie die Anpassung von Siri. Dabei lässt sich das Konzept stark von Googles Android 9 auf dem Pixel 3 inspirieren und nimmt dementsprechend nicht mehr den gesamten Bildschirm für solche einfachen Aktionen ein.

Android und Apple Watch als Inspirationsquellen

Auch an anderer Stelle bedienten sich die Designer an der Android-Software und und zeigen etwa ein immer-eingeschaltetes Display sowie einen anpassbaren Sperrbildschirm. Für letzteren orientierte man sich an Apples Anpassungsstil, der bereits für die Zifferblätter der Apple Watch verwendet wird.

Darüber hinaus darf natürlich auch der Dark Mode nicht fehlen, der bereits seit vielen Jahren spekuliert wird und bisher noch nicht umgesetzt wurde. Ein großer Vorteil würde der Dark Mode natürlich auf den OLED-iPhones bringen, da sich hierdurch Akku sparen lässt. Daneben sieht das Konzept auch eine Umsetzung des dunklen Erscheinungsbilds für das iPad vor.

Erst im letzten Monat berichteten wir, dass Apple wohl tatsächlich den langerwarteten Dark Mode in iOS 13 integrieren wird. Daneben soll vor allem das iPad von dem Update profitieren und einen neuen Home-Bildschirm sowie ein verbessertes Datei-Management erhalten. Es sind noch weitere Funktionen und kleinere Neuerungen geplant, die Apple allerdings erst Anfang Juni im Rahmen der WWDC vorstellen wird.

Welche Features wünschen Sie sich für iOS 13?

