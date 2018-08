07.08.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Käufer des MacBook Pro 2018 sind krisenerprobt: Abstürze und klemmende Tastaturen sind nicht die einzigen Probleme. Nun gibt es auch Berichte über Audioprobleme bei Apples Spitzennotebooks. Doch Abhilfe ist bereits in Sicht.

Die eingebauten Lautsprecher des MacBook Pro 2018 geben mitunter hässliche Störgeräusche von sich. Das erfreut die Nutzer, die sich in Apples Supportforen und bei Macrumors austauschen, natürlich nicht.

Unter welchen Umständen die Störgeräusche auftreten, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Gelegentlich sind nicht nur die eingebauten Stereo-Lautsprecher sondern auch eingesteckte Kopfhörer betroffen. Fehlerfrei hingegen scheinen Bluetooth-Kopfhörer zu arbeiten.

In einigen Fällen treten die Knistergeräusche periodisch auf, in anderen Fällen nur sporadisch. Das macht es so schwer, die Ursache zu finden. Bei der Tonwiedergabe ist es egal, welche App der Nutzer verwendet.

Einige Anwender haben versucht, daraufhin ihr MacBook Pro 2018 bei Apple umzutauschen, was auch problemlos gelang. Allerdings hielt die Freude zumindest in einem Fall nicht lange an: Das Austauschgerät machte ebenfalls Probleme. Die Tonstörungen scheinen sowohl unter macOS 10.13.5 als unter 10.13.6 aufzutauchen. Letztere ist die aktuelle macOS-Version.

Betatester berichten allerdings, dass bei macOS 10.14 Mojave das Problem, das sie vorher bei den finalen macOS-Versionen hatten, unter Mojave kaum noch auftritt. Insofern könnte vielleicht das Update tatsächlich helfen.

Ähnliche Probleme gab es übrigens auch beim MacBook Pro 2016 und beim iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Diese wurden durch Software-Update behoben.

