12.05.2019 - 18:53 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



12.05.2019 - 18:53 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die eingereichte App eines Entwicklers mit dem Hinweis abgelehnt, dass sie auf einer Software aufbaut, die entweder abgekündigt oder optional zu installieren ist. Dabei geht es um Automator - das Automatisierungswerkzeug, das Apple seit Jahren pflegt.

Wird macOS mehr und mehr von wertvollen Funktionen "befreit"? Eine düstere Vorahnung ist der Hinweis des Entwicklers Mike Piontek, dass Apple seine App abgelehnt hat. Apple hat darauf hingewiesen, dass die fragliche App auf Automator aufbaut. Und bei Automator handelt es sich laut Apple um eine "angekündigte oder optional zu installierende Anwendung". Nun können wir ausschließen, dass Automator nachinstalliert werden muss: Es ist in macOS integriert. Offiziell wurde Automator aber auch nicht abgekündigt.

Das Werkzeug gibt es seit Mac OS X 10.4 Tiger und erlaubt es Nutzern, mit einfachen Mitteln zahlreiche Funktionen am Mac zu automatisieren. Es handelt es sich um eine der unserer Meinung nach durchaus bedeutenden Unterschiede zwischen Windows und macOS.

Lesetipp Workflow als Automator-Ersatz für iOS Workflow ermöglicht es, iOS zu automatisieren und eigene Arbeitsabläufe zusammenzuklicken und von jeder App mit Sharing-Funktion aufzurufen. Das... mehr

Es ist durchaus denkbar, dass Apple seine unter iOS vorhandene App Kurzbefehle auf macOS 10.15 portiert. Dabei handelt es sich zwar um eine deutlich einfachere Automatisierungslösung, doch Apple könnte sie natürlich noch aufbohren.

Vor Automator mussten automatisierte Abläufe wie beispielsweise Bildverkleinerungen in einem Ordner mit AppleScript durchgeführt werden, wofür zumindest elementare Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Es gab schon 2016 Gerüchte, nach denen Automator eingestampft wird. Der Weggang des langjährigen Softwareleiters Sal Soghoian, der für Automator verantwortlich war, löste in der Nutzerschaft zuvor Entsetzen aus. Er war für Apple Script und den Automator verantwortlich. Apple-Softwarechef Craig Federighi musste damals öffentlich bekräftigen, dass Automator nicht eingestellt wird. Das ist nun so lange her, dass das Versprechen nicht mehr gilt.

Anzeige