11.02.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die taiwanische Website Digitimes behauptet, dass TSMC weiterhin der exklusive Hersteller von Apple Chips der A-Serie sein wird, wobei der A13 in den iPhones 2019 wieder in einem 7-Nanometer-Prozess hergestellt wird. Das soll für längere Akkulaufzeiten sorgen.

Die Website Digitimes meint, dass Apple beim nächsten iPhone und iPad das System-on-a-Chip (SoC) mit dem Namen A13 in 7-Nanometer-Prozess fertigen lassen wird. Der Hersteller soll wieder TSMC sein. Außerdem wiederholt Digitimes Behauptungen anderer Quellen, dass Apples neue AirPods und neue iPads erst in der ersten Jahreshälfte 2019 auf den Markt kommen werden. Im vergangenen Jahr war Apple der erste Hersteller, der mit dem A12 7-Nanometer-Chipsatz aufwartete. Dichtere Fertigungsprozesse bedeuten in der Regel eine höhere Leistung und einen effizienteren Stromverbrauch. TSMC soll aber erstmals die Ultraviolett-Lithographie (Deep Ultra Violet) für die A13-Chip-Herstellung einsetzen. TSMC startet im zweiten Quartal regelmäßig die Serienproduktion für ein im Herbst erscheinendes neues iPhone-Lineup.

Die MacBook-Auslieferungen dürften in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 leicht zurückgehen, aber die Gesamtzahl der Einheiten für AirPods und Apple Watch wird voraussichtlich neue Höchstwerte erreichen. Digitimes berichtet, dass es einen Nachfolger für die 2019 eingeführte Apple Watch Series 4 geben wird, bietet aber keine Informationen über deren Funktionen an. Wir gehen davon aus, dass dass Update nur eine Leistungsverbesserung aber keine neuen Features mit sich bringt.

Was die AirPods betrifft, so ist es interessant, dass Digitimes noch einmal wiederholt, dass noch vor dem Sommer 2019 ein bedeutendes Update erscheinen wird. Zuvor wurde schon behauptet, dass die Ohrhörer Gesundheitsfunktionen beinhalten könnten wie etwa eine Puls- oder Schrittmessung. Angeblich sollen die neuen AirPods neue griffigere Beschichtung erhalten und in den Farben Weiß und Schwarz angeboten werden.

