Anki hatte ambitionierte Pläne und brachte viel Know-How in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in Verbindung mit Spielzeug. Vielen dürfte unter anderem Carrera-Konkurrent Anki Overdrive ein Begriff sein. Im Jahr 2013 hatte das Unternehmen dieses innovative Rennbahn-System auf Apples WWDC vorstellen dürfen. Später folgten weitere Iterationen sowie ein kleiner Roboter namens Cozmo, der an Pixars Wall-e erinnert.