Kardiologe verklagt Apple wegen Apple Watch

Die Apple Watch erkennt einige Herzprobleme aufgrund der Auswertung des Pulses, die neueren Modelle können auch ein Ein-Kanal-EKG aufzeichnen. Das hat einen Kardiologen aus New York dazu gebracht, noch einmal genau zu überprüfen, was Apple tut und was er in seinem Patent beschreibt. Der Arzt Dr. Joseph Wiesel, der an der NYU School of Medicine lehrt, erkennt Gemeinsamkeiten zwischen seinem Patent und der Art und Weise, wie Apple unregelmäßige Herzschläge erkennt und reichte vor dem Bundesgericht in Brooklyn eine Klage gegen Apple ein. Das berichtet der Wirtschaftennachrichtendienst Bloomberg.

Wiesel meint, dass Apple Methode sein Patent zur Erkennung eines unregelmäßigen Herzschlags verletzt. Dabei geht es um ein Vorhofflimmern. Der Arzt teilte gegenüber Bloomberg mit, dass er Apple erstmals im September 2017 kontaktiert habe und dem detaillierte Informationen über das Patent gegeben habe.

Nun erhebt Dr. Wiesel schwere Vorwürfe gegen Apple. Das Unternehmen habe "sich geweigert, in gutem Glauben zu verhandeln, um diesen Prozess zu vermeiden“. Er will nun Schadenersatz von Apple und eine Lizenzgebühr pro verkaufter Apple Watch. Das könnte ihn zu einem reichen Mann machen.

Apples verdient mit Wearables wie der Apple Watch viel Geld

Apple konnte in diesem Jahr seinen Marktanteil bei Wearables deutlich steigern, wenn man einer Statistik von IDC glaubt. Demnach betrug der Marktanteil 35 Prozent - im letzten Jahr lag er noch bei 23 Prozent. Apple soll allein im dritten Quartal 2018 29,5 Millionen Wearables verkauft haben - im dritten Quartal 2018 sollen es nur 10 Millionen Stück gewesen sein. Apple veröffentlicht keine detaillierten Daten, weshalb hier einige Ungenauigkeiten vorhanden sein könnten.EKG bald in der Apple Watch? (Bild: Rosmarie Voegtli / CC BY 2.0)

