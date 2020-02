Kannste knicken: Samsung Galaxy Z Flip und andere Dinge, die man knicken kann

Vor ziemlich genau einem Jahr kündigt Samsung das Galaxy Fold an und stellte damit ein erstes Smartphone mit faltbaren Display vor. Nach einer Verschiebung aufgrund technischer Probleme erschient das Gerät schließlich erst im September 2019. Das kürzlich angekündigte Galaxy Z Flip stellt in vielerlei Hinsicht eine Verbesserung dar. Anstatt es zu einem Tablet aufzuklappen, macht es ein gewöhnliches Smartphones zusammengeklappt kleiner und spart so ordentlich Platz in der Hosentasche.

Smartphone-Hersteller sind allerdings nicht die ersten, die den Trend nach faltbaren Geräten erkannten und so gibt es eine Vielzahl an Produkten, deren Faltmechanismus neue Möglichkeiten, einen kleineren Formfaktor und andere Vorteile mit sich bringen. Einige dieser Produkte haben wir zusammengetragen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 806,00€

Mehr zu diesen Themen: