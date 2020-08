Apple TV+: Verlängert Apple die Testphase? – AR-Inhalte als Boni geplant

Anfang November 2019 nahm Apple TV+ die Arbeit auf und startete mit einer Handvoll Inhalten. Um Nutzer trotz der geringen Auswahl anzulocken, kündigte Apple an, dass alle Käufer eines Mac, iPad, iPhone, iPod touch oder Apple TV, die die Geräte nach dem 10. September gekauft haben, den Dienst das erste Jahr kostenlos nutzen können. Für frühe Nutzer läuft demnach das Abonnement in wenigen Wochen aus.

Wird Apple die Einführungsphase verlängern?

Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, erwägt Apple die kostenlose Testphase zu verlängern, wenn man dieses Jahr ein neues Gerät kauft. Gurman führt aus, dass der Dienst mit 4,99 Euro recht günstig ist, aber viele Nutzer noch die kostenlose einjährige Testphase nutzen. Diese wird für einige Käufer Anfang November ablaufen, sodass das Unternehmen überlegt, das Probeabo zu verlängern, um weitere Abonnenten zu gewinnen. Allerdings soll diese kein weiteres Jahr, sondern nur wenige Monate umfassen.

Abonnenten erhalten AR-Bonusinhalte

Im selben Bericht erläutert Gurman auch eine weitere Apple-Strategie für Apple TV+. Wie auch Disney+ möchte man mit Bonusinhalten punkten. Dazu soll man AR-Inhalte planen, die Charaktere oder Objekte aus den verschiedenen Shows direkt in das Wohnzimmer bringt. Dadurch will man die Verbindung zwischen den Zuschauern und den Serien festigen und lädt vor allem zum Entdecken ein.

Als Beispiel nennt Gurman die Serie „For All Mankind“. In einer Scene auf dem Mond könnte man etwa die Möglichkeit erhalten, dass man mit dem iPhone oder iPad ein Mondfahrzeug auf den eigenen Couchtisch in AR abbildet, um ihn genauer anzuschauen. Später könnte dies Apples AR-Brille übernehmen, die Gerüchten zufolge ab Ende 2021 auf den Markt kommen könnte.

Daneben plant Apple auch begleitende Podcasts zu den Serien, um mehr Hintergrundinformationen zu den Charakteren, den Geschichten sowie der Produktion zu erhalten. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Netflix bereits und gibt dadurch einen tiefen Einblick in Erfolgsshows wie Stranger Things oder The Witcher.

Wie gefällt euch Apple TV+ nach mehr als neun Monaten? Konnte Apple ausreichend Inhalte nachliefern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.