Das kann die dritte Beta von iOS 14.5

Die öffentliche Beta-Version von iOS 14.5 Beta 3 enthält einige Verbesserungen, die nicht nur Nutzer:innen von iPhones sondern mit der ebenfalls neuen iPadOS 14.5 Beta 3 auch iPad-Nutzer:innen zugute kommen.

Schon in der ersten Beta hatte Apple eine Möglichkeit eingeführt, das Programm einzustellen, das Siri starten soll, wenn eine Musikwiedergabe gestartet werden soll. Diese Funktion wurde zwischenzeitlich wieder ausgebaut, in der Beta 3 ist sie wieder vorhanden. Allerdings kann Siri nicht einfach jede beliebige App ansteuern - der Kreis ist bisher auf die Apple Music-App, Spotify, Pandora und Amazon Music beschränkt.

In der App „Wo ist“ wurde zudem ein neuer Reiter für Gegenstände eingebaut. Das deutet auf eine neue Funktion hin, die vielleicht mit den sagenumwobenen AirTags zu tun hat - kleine Schlüsselanhänger, die vom iPhone oder iPad im Raum geordert werden können. Noch gibt es die Geräte gar nicht von Apple, andere Anbieter haben derartige Hardware aber schon seit vielen Jahren im Programm. Sie setzen auf Bluetooth, Apple könnte das Funkverfahren mit dem UWB-Chip in moderneren iPhones auf eine womöglich genauere Technik umstellen.

So meldest du sich am Beta Software-Programm an

Öffne dazu die Seite des Apple Beta Software-Programms in deinem Browser und klicke auf "Anmelden", um dich mit deiner Apple-ID anzumelden.

Um die Beta auf deinem Gerät installieren zu können, nimmst du dein kompatibles iOS-Gerät zur Hand und öffnest in Safari die Seite „beta.apple.com/profile“, um dir das Konfigurationsprofil herunterzuladen und es zu installieren. Melde dich zunächst wieder mit deiner Apple-ID an und tippe dann auf den blauen Button „Profil laden“. Du wirst nach dem Download in die Einstellungen weitergeleitet. Tippe dort oben rechts auf „installieren“ und gebe deinen Entsperrcode ein, bevor du dann der weiteren Anleitung folgst.

Installierst du dir Betas oder wartest du lieber auf die finalen Versionen?