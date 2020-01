„On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.“

Wenn es ein Datum gibt, das jeder Mac-Anwender kennt, dann ist es der 24. Januar 1984. Das liegt an ebenjenem legendären Werbespot, der zwei Tage zuvor in einer Werbepause beim 18. Super Bowl ausgestrahlt wurde. Stolze 736.000 US-Dollar kostete der Werbeplatz seinerzeit. Inflationsbereinigt wären das etwa 2 Millionen US-Dollar. Da man heute mehr als 11 Millionen US-Dollar für die Werbeminute beim Super Bowl ausgibt, sollte sich die Werbezeit von damals gelohnt haben, da wirklich jeder den ikonischen Spot kennt.

Kurz nacherzählt: apathisches Publikum folgt einer Ansprache auf einem großen Bildschirm, eine Frau mit roter Sporthose läuft auf den Bildschirm zu. Sie konnte offenbar Wachpersonal abschütteln. Dann schleudert sie einen Vorschlaghammer in den Bildschirm. Es gelingt ihr, das große blaue Gesicht zu zerstören. Das soll den damaligen Apple-Konkurrenten IBM, der auch als „Big Blue“ bezeichnet wurde, darstellen. Die Frau zerstört eine freudlose Welt der Männer. Der Macintosh ist die Zukunft, denn am 24. Januar wird man sehen, dass 1984 nicht wie das „1984“ von Georg Orwell werden wird.

Der Roman „1984“ gehörte damals – wie heute – zur Pflichtlektüre. Geschrieben nach dem zweiten Weltkrieg und veröffentlicht 1948, zeigt Orwell eine Dystopie eines totalitären Überwachungsstaates im Jahr 1984: Drei Großmächte führen gegeneinander Krieg. Wie es in den anderen Staaten zugeht, kann man nur ahnen. In Ozeanien jedenfalls wird die Gesellschaft von einer Partei kontrolliert und beständiger Propaganda auf Bildschirmen ausgesetzt.

Die Furcht vor Überwachung war 1984 und durch „1984“ präsent. 1984 hatte man in den USA Angst vor kommunistischer Propaganda. In der BRD sollten die Daten einer Volkszählung elektronisch erfasst werden. Dabei wusste man, dass die RAF-Terroristen mit der sogenannten Rasterfahndung am Großrechner eingekreist wurden. Kontrovers war auch die Einführung des Kabelfernsehns. Denn, wenn das TV an einem Kabel hängt, dann könnte das Gerät zurückmelden, was man gerade schaut. Seit das TV-Gerät smart geworden ist, passiert genau das – wie bei Orwell. Oder mit Apple TV.

Kleine Rechner wie der Macintosh sollten uns als Anwender befreien von der Überwachung der Großen. Doch inzwischen sind unsere kleinen Computer unsere iPhones – und die sind vernetzt. Und sie überwachen uns. Die Apps auf unserem iPhone überwachen uns – teilweise sogar mit den besten Absichten. Google weiß, was wir suchen. Facebook weiß, wen und was wir mögen. Amazon weiß, was wir kaufen. Und Apple weiß, welches iPhone wir benutzen. Jede App ist ein kleiner Überwachungsstaat für sich.

Viele Apps treiben den Überwachungskapitalismus auf die Spitze. Die Uber-App, die preiswerten Transport verspricht, beutet ihren Fahrer aus. Die App von Moia möchte nachhaltigen Nahverkehr aufbauen. Ihr Algorithmus gewichtet aber maximalen Ertrag anders als überflüssige Fahrten. Die App von DHL stellt den Zusteller vor Widersprüche, wenn ein Paket nicht zustellbar ist. Facebook trackt, weil es sich verbessern möchte, damit man noch mehr Zeit bei Facebook verbringt.

Doch auch Apple trackt. Zum Beispiel mit der Apple Watch, mit der man sich selbst optimieren kann, wenn man einmal in der Stunde aufsteht und einmal am Tag eine Minute tief durchatmet. Und das sollten wir alle machen. Ich kann es nämlich nicht mehr hören, wenn Apple sagt, es interessiere sich nicht für die Daten der Anwender. Apple hat sehr wohl unsere Daten, Apple dutzt Dich weil das so „Woke“ ist und sich so vertraut anfühlt.

Apple weiß, welches iPhone Du hast und welche Macs mit Deiner Apple-ID verbunden sind. Apple kennt alle Deine Apps. Wenn die bei iCloud speichern, weiß Apple auch, wann Du wie viel arbeitest. Apple weiß auch, ob Du Dich für einen Pro hältst und bereit bist, den Pro-Aufpreis für iPhone, iPad, MacBook oder Mac Pro zu bezahlen.

Und angesichts dessen befinden wir uns im Orwell’schen Kampf der verbleibenden drei Großmächte USA, China und Apple. China treibt die Überwachung auf die Spitze mit einem offenen Scoring, bei dem jeder aufgefordert ist, sich zu optimieren - sich zu unterwerfen. Selbst Apple optimiert sich für China und verzichtet auf verschlüsselte iCloud-Backups. Denn durch die Speicherung der Daten in China befänden sich auch die iCloud-Schlüssel in chinesischer Hand. Das war selbst dem US-FBI nicht geheuer, obwohl die selbst gerne mitlesen möchten…

