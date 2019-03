25.03.2019 - 15:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Heute um 18 Uhr (MEZ) wird Apple das erste große Event des Jahres abhalten. Anders als sonst steht bei „It's show time“ keine neue Hardware im Fokus. Vielmehr wird sich das kalifornische Unternehmen auf neue Software und Dienste beschränken. Wir werden das gesamte Event mit News, Einschätzungen sowie einer neuen Podcast-Episode für Sie begleiten. Daneben können Sie die Keynote auch im Livestream verfolgen.

Es kommt selten vor, dass Apple zu einer Keynote keinen Livestream anbietet. Daher wundert es wenig, dass das Unternehmen passend zum Thema „It's show time“ das erste Event des Jahres live übertragen wird. Apple stellt dazu mehrere Möglichkeiten bereit, um das Event ab 18 Uhr anzuschauen.

So können Sie das „It's show time“-Event live verfolgen

Apple TV: Besonders komfortabel und stilecht können Sie das heutige Event am Apple TV ansehen. Apple stellt dazu im App Store die App „Apple Events“ bereit, die aktuell auch prominent mit einem Banner beworben wird. Die App ist natürlich kostenfrei und wird kurz vor 18 Uhr mit der Übertragung beginnen.

iPhone & iPad: Anders als am Apple TV gibt es für iOS-Geräte keine separate App, um das Event zu verfolgen. Die einzige App, die Sie benötigen ist Safari. Öffnen Sie den Webbrowser, rufen Sie Apples offizielle Website auf und starten Sie den Livestream. Dies setzt iOS 10 oder neuer voraus.

Mac & PC: Am Mac können Sie „It's show time“ ebenfalls live verfolgen. Auch hier rufen Sie in Safari Apples Event-Seite auf. Hierfür wird allerdings macOS 10.12 oder neuer benötigt. Sollten Sie hingegen einen PC verwenden, dann sollte Windows 10 sowie Edge vorhanden sein. Laut Apple können Sie auch in Firefox sowie Google Chrome den Stream ansehen, wobei dies die neueste Version voraussetzt.

„It's show time“ auf Maclife.de

Wie jedes Event werden wir auch „It's show time“ mit einer umfangreichen Berichterstattung begleiten. Während des Events werden wir wieder über sämtliche Neuigkeiten berichten und die Artikel kontinuierlich über den Abend hinweg aktualisieren, sodass Sie nichts verpassen. Kurz nach der Keynote werden wir einen Live-Podcast abhalten. Einen Link hierzu wird zeitnah auf Facebook und Twitter veröffentlicht. Daneben dürfen Sie sich über Kommentare und Einschätzungen zu den Neuvorstellungen freuen.

