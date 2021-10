Die iPod-Socken sind zurück – nur für AirPods

Nun bringt der Zubehör-Hersteller das kultige Socken-Produkt zurück, und zwar dieses Mal als Schutz für dein AirPods Case unter dem „AirPods Beanies". Damit packst du dein Case recht sicher vor Kratzern ein und kannst es dann zum Beispiel ohne Angst vor Beschädigungen durch Schlüssel und andere Gegenstände einfach in deinen Rucksack, in der Hosentasche etc. verschwinden lassen. Die Socken sind allerdings kein echter Fall-Schutz oder Ähnliches.

Bunte „AirPods Beanies“

Praktischerweise musst du die Kopfhörer nicht aus der Socke ziehen, wenn du sie per QI aufladen möchtest. Das Material stört laut Hersteller dabei nicht. Hergestellt werden die „AirPods Beanies“ übrigens aus 100 Prozent recycelten Materialien. Du bekommst sie in einem Paket mit den vier Farben Glacier (Hellgrau), Peach (Apricot-Orange), Indigo (Dunkelblau) und Sage (Hellgrün).





In der Ankündigung heißt es:

Machen Sie mit uns eine Reise in die Vergangenheit. Unsere AirPods Beanies wurden anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des iPods entworfen und spielen mit den kultigen iPod-Socken und bringen sie ins Jahr 2021. Es gibt sie im 4er-Pack in Pastellfarben, damit du sie je nach Lust und Laune variieren kannst.

Diese Pakete mit vier Socken sind für unter 20 Euro zu haben und somit ein günstiges Extra für deine Kopfhörer-Cases. Da die Socken aus einem sehr flexiblen Material gefertigt sind, sind sie mit allen bisher erschienen Generationen der AirPods Cases kompatibel. Du könntest damit natürlich auch „notfalls" deine Kopfhörer anderer Marken einpacken. Dass sie nun Beanies und nicht Socken heißen, dürfte Marken-Gründe haben. Bestellen kannst du die Beanies bereits direkt beim Hersteller.

