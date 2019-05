08.05.2019 - 18:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Bereits in den letzten Jahren veröffentlichte Apple gleich drei neue iPhone-Modelle im Herbst. In 2018 waren dies zwei hochpreisige Variante und ein Einstiegsgerät. Letzteres soll in der nächsten Generation als Neuerung über eine Dual-Kamera verfügen. Anders als bei bisherigen Modellen könnte die Dual-Kamera jedoch ein überarbeitetes Design erhalten, das in etwa dem iPhone 11 entsprechen soll. Dazu sind auch erste Renderaufnahmen im Umlauf.

In diesem Jahr soll das neue iPhone bekanntlich eine Triple-Kamera erhalten, die in einer eher ungewöhnlichen Anordnungen die Rückseite zieren soll. Viele Quellen sprechen hier von einem quadratischen Kamerabuckel, der in diesem Fall vielleicht noch verkraftbar wäre. Anders sieht es allerdings beim Nachfolger des iPhone XR aus. Dieser soll nämlich ein Upgrade auf eine Dual-Kamera erhalten und dabei ebenfalls auf diese unglückliche Designentscheidung setzen anstatt die bisherige Umsetzung zu übernehmen. In einer Kooperation zwischen Pricebaba.com und @OnLeaks zeigt sich das mögliche Design erstmals auf Renderbildern.

(Bild: Pricebaba.com, @Onleaks )

(Bild: Pricebaba.com, @Onleaks )

(Bild: Pricebaba.com, @Onleaks ) 2 /3

Eine der zuverlässigsten Quellen für neue Apple-Produkte, Analyst Ming-Chi Kuo, gab bereits vor einiger Zeit an, dass der „iPhone XR“-Nachfolger tatsächlich über eine Dual-Kamera verfügen soll. Er ließ allerdings offen, ob man hier eine neue Anordnung erwarten darf. Bereits vom iPhone 7 Plus auf das iPhone X veränderte Apple die Ausrichtung der Dual-Kamera von horizontal zu vertikal. Auch wenn die Renderaufnahmen nicht sonderlich schick aussehen, könnte die Änderungen den „Kamera-Sprung“ beim Zoomen etwas verringern. Ob Apple diesen Weg geht anstatt auf ein bestehendes Design zurückzugreifen, ist fraglich.

Endgültig wird sich diese Frage wohl Anfang September klären, wenn das Unternehmen erwartungsgemäß die neuen iPhone-Modelle präsentieren wird.

