In weniger als einer Woche stellt Apple die neueste iPhone-Generation vor. Es wird spekuliert, dass das Unternehmen einmal mehr drei Modelle in Vorbereitung hat und andere Geräte wie etwa das iPhone 7 aus dem Programm nehmen könnte. In der Vergangenheit zeigte sich Apple allerdings auch um Kunden bemüht, die weniger als 500 Euro für ein neues Smartphone ausgeben möchten und verkaufte daher lange Zeit das iPhone SE, welches man vergangenen Jahr einstellte.