Pinguin in der erweiterten Realität als Suchergebnis bei Google (Bild: Screenshot via TheBrainwasher14)

Aus der Reihe Trick 17 präsentieren wir Ihnen heute, wie Sie Google-Suchergebnisse in der erweiterten Realität bestaunen können. Das heißt, sofern Google es zulässt und Sie die richtige Sprache eingestellt haben. Denn bislang sind die Suchergebnisse auf US-Englisch beschränkt. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis auch deutschsprachige Ergebnisse um diese Funktion erweitert werden.

Über Reddit sind wir auf eine kleine Feinheit aufmerksam geworden. Dort beschreibt ein Nutzer, dass Google mittlerweile ARKit in seinen Suchergebnissen unterstützt. Wenn Sie dann nach Tieren, Orten oder anderen Informationen suchen, kann es vorkommen, dass Sie 3D-Objekte in der erweiterten Realität anzeigen lassen können.

Diese speziellen Suchergebnisse in den „Wissensschnipseln“ enthalten einen Button. In dem Screenshot sehen Sie den Button „View in 3D“. Ein weiterer Nutzer stellte einen Screenshot bereit, der dann auch ein solches Objekt in der 3D-AR-Ansicht zeigt. In dem Fall handelte es sich um einen Pinguin. Apple unterstützt Dateien, die in Pixars Format „.USDZ“ angezeigt werden, und die Apple seit kurzem mit ARKit verarbeiten kann.

3D-Ansicht bei manchen Suchergebnissen verfügbar (Bild: Screenshot via colinstalter)

Suchergebnisse offenbar noch nicht in Deutschland

Wir haben uns wirklich bemüht und diverse Tiere oder Orte und Sehenswürdigkeiten in die Suche eingegeben. Das gilt sowohl für die Google-Suche in Safari als auch für die Google-App mit integrierter Suche unter iOS. Selbst den von „colinstalter“ geschilderten Fall mit der grünen Seeschildkröte konnten wir nicht reproduzieren.

Sie bekommen die Suchergebnisse stattdessen nur angezeigt, wenn Sie die Systemsprache umstellen. Es verhält sich aber in der Regel so, dass Google neue Funktionen zunächst in der Suche der Heimatsprache bzw. für den Heimatmarkt ausprobiert und erst nach und nach weltweit verfügbar macht. Entsprechend hoffen wir, dass die Funktion auch irgendwann hierzulande funktionieren wird.

Haben Sie eventuell schon Erfahrungen mit dem Feature gemacht? Falls ja, wonach haben Sie gesucht?

