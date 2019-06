26.06.2019 - 14:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



26.06.2019 - 14:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sehr überraschend veröffentliche Apple vor knapp zwei Wochen ein iOS-Update. Was zwar unspektakulär klingen mag, ist aber äußerst interessant, denn iOS 12.3.2 erschien nur für das iPhone 8 Plus, während für alle anderen Geräte aktuell nur iOS 12.3.1 bereitsteht. Mit der Aktualisierung wollte Apple kurzfristig ein Kameraproblem mit dem Porträtmodus auf dem letzten Plus-Modell in den Griff bekommen und schaffte dabei ein weiteres Problem.

Apple gehört zu den wenigen Herstellern, die stets bemüht sind, dass alle Gerät zeitgleich mit neuer Software versorgt werden. Lediglich bei großen Updaterunden wie auf iOS 12 oder iOS 13 fallen einige Geräte aus dem Updatezyklus. Dazwischen erhalten jedoch stets alle Smartphones, Tablets und der iPod touch gemeinsam neue Updates. Damit sind auch alle Geräte stets auf dem gleichen Stand. Am 10. Juni machte Apple jedoch etwas Untypisches und veröffentlichte ein Update exklusiv für das iPhone 8 Plus, um einen Fehler beim Porträtmodus zu beheben. Damit ist es aktuell das einzige iOS-Gerät mit iOS 12.3.2 und dieser Umstand sorgt für neue Probleme.

Ein besonderes Update mit interessanten Folgen

Wie uns der aufmerksame Leser Maximilian berichtete, hat das Update das Kameraproblem natürlich behoben, aber schafft bei den Backups neue Sorgen. Wenn Sie ein Backup mit einem iPhone 8 Plus unter iOS 12.3.2 erstellt haben, dann lässt sich dieses aktuell nicht auf ein anderes iOS-Gerät außer ein iPhone 8 Plus übertragen, da für diese weder iOS 12.3.2 oder eine neuere Softwareversion bereitsteht. Aktuell lässt Apple Nutzer iOS 12.4 sowie iOS 13 testen, die dann in jedem Fall Abhilfe schaffen werden. Sollten Sie aktuell etwa von einem iPhone 8 Plus mit besagter Software auf ein iPhone XS, iPhone XR oder ein anderes neueres Gerät wechseln wollen, dann können Sie derzeit keine Wiederherstellungsdaten übertragen und müssen entweder auf ein Apple-Update warten oder das Gerät als „Neu“ konfigurieren.

Apple ist sich des Problems bereits bewusst und wird wohl zeitnah eine Lösung (Update) anbieten, ob dies in Form von iOS 12.3.3 oder iOS 12.4 passieren wird, ist nicht bekannt.

Danke an Leser Maximilian!

Anzeige