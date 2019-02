Vor fast zwei Monaten hatte Apple in einem Rechtsstreit gegen Qualcomm in Deutschland in erster Instanz verloren und war infolgedessen gezwungen ein Verkaufsverbot für das iPhone 7 und iPhone 8 durchzusetzen. Die Geräte verschwanden darauf schnell aus den Stores. Nun sind die Modelle wieder verfügbar. Apple hat eine kleine Modifikation an der Hardware vorgenommen, damit der Verkauf wieder erlaubt wird.